Barranquismo, paddle surf, cata de pan y jamming, la nueva oferta de ocio para jóvenes de Barakaldo entre 18 y 35 años

Las actividades de Gazte Bulegoa comenzarán el próximo 27 de septiembre y se extenderán hasta diciembre con la tradicional fiesta de navidad

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo, a través del servicio de Gazte Bulegoa, ofrecerá a partir del próximo 27 de septiembre un nuevo programa de ocio para jóvenes de entre 18 y 35 años que contempla barranquismo, paddle surf, cata de pan, jamming y la tradicional fiesta de Navidad.

Según ha indicado el concejal de Juventud, Jonathan Martín, se trata de un programa de ocio y tiempo libre con actividades adaptadas a las demandas, gustos e intereses de los jóvenes de Barakaldo. "Queremos que cada mes sea una oportunidad para descubrir, disfrutar y compartir nuevas experiencias", ha afirmado.

En el marco de esta nueva programación, el 27 de septiembre se estrenarán las nuevas instalaciones de Zamalanda con una mañana de paddle surf, mientras que el 4 de octubre se ha organizado una salida de barranquismo en el Barranco Saturio de Elgoibar.

Además, para el 17 de octubre se ha programado el show de improvisación de Jamming y en noviembre la iniciativa propone adentrarse en el obrador de pan AMA Orea en Karrantza, donde además de un taller y cata de pan, los participantes podrán conocer de cerca cómo funciona un proyecto de construcción ecológica, sostenible y renovable.

En diciembre se cerrará el trimestre con la programación especial de Navidad y el "esperado" programa Barakagaua, "lleno de sorpresas y actividades festivas", según ha anunciado Martín.

Para participar en cualquiera de estas actividades es necesario inscribirse Gazte Bulegoa, bien de forma presencial, en la calle San Juan 17; llamando por teléfono al 944789596 - 688 63 99 35; o por email a gaztebulegoa@barakaldo.eus.

GRUPOS JUVENILES

Con el inicio del nuevo curso, Gazte Bulegoa pone en marcha también sus grupos juveniles, espacios de participación estables dirigidos a jóvenes de la ciudad que quieren implicarse en la transformación social desde diferentes ámbitos.

El concejal de Juventud ha destacado que los grupos juveniles son iniciativas impulsadas desde el servicio municipal de Juventud que ofrecen a los jóvenes la posibilidad de reunirse, formarse, reflexionar y organizar actividades en torno a intereses compartidos, contando con el acompañamiento del equipo de educadoras de Gazte Bulegoa.

Su objetivo, ha apuntado, es "fomentar el protagonismo juvenil y generar propuestas que contribuyan a construir un Barakaldo más igualitario, solidario e inclusivo".

Actualmente están en marcha tres grupos. El grupo Feminista es un espacio de empoderamiento donde mujeres jóvenes reflexionan y actúan en torno a la igualdad de género, la diversidad y el cuestionamiento de roles y estereotipos, impulsando talleres, campañas y actividades de sensibilización. La primera reunión será el 30 de septiembre, a las 18.00 horas en la propia oficina.

En Gazte Solidarioak participan jóvenes comprometidos con la solidaridad y la justicia social que organizan iniciativas de apoyo mutuo, voluntariado y acciones en favor de una sociedad más justa y sostenible. El primer encuentro será el 11 de octubre a las 11.30 horas.

El grupo Antirumores tiene como objetivo "promover la convivencia intercultural y luchar contra prejuicios y estereotipos, a través de dinámicas participativas, talleres de sensibilización y encuentros con otros colectivos".

Estos grupos, según ha destacado Martín, se consolidan como "espacios seguros, creativos y transformadores, donde la juventud de Barakaldo puede expresarse, compartir inquietudes y poner en marcha proyectos colectivos con impacto en la comunidad".