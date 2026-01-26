Barredo destaca que Gure Ardoak consolida en Bilbao el impulso al sector vasco de bebidas

Gure Ardoak 2026 en el Palacio Euskalduna de Bilbao - IREKIA

BILBAO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha valorado de forma "muy positiva" la celebración de la edición 2026 de Gure Ardoak, que ha reunido en el Palacio Euskalduna de Bilbao a cerca de 80 bodegas y productores vascos en un showroom profesional dirigido exclusivamente a agentes del sector, consolidando el impulso al sector vasco de bebidas.

La jornada ha supuesto un nuevo impulso para las bodegas y productores de Euskadi, facilitando un espacio de encuentro directo con profesionales de la hostelería, la restauración, la distribución, el comercio especializado y el ámbito formativo, así como con compradores internacionales.

Con más de 800 profesionales asistentes y una destacada presencia de distribuidores y prescriptores, Gure Ardoak se consolida como una cita "estratégica para fortalecer la presencia de las bebidas vascas en los distintos canales de mercado", ha resaltado la Consejería de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

El programa de la jornada ha contado con un completo bloque de contenidos divulgativos y experienciales, que ha incluido dos charlas profesionales y cuatro catas especializadas, en las que han participado reconocidos expertos del sector.

A lo largo del día se han abordado cuestiones clave como las tendencias actuales en el mundo de las bebidas, el diseño de cartas de vinos representativas para la restauración vasca, así como la diversidad y singularidad de las producciones de Euskadi, desde la sagardoa con DOP transfronteriza, la expansión de los vinos ecológicos de Rioja Alavesa, los txakolis vascos en la restauración o el papel de Euskadi como territorio cervecero.

Las distintas actividades han contado con el aforo completo, que ha tenido ser ampliado para dar cabida a todas las personas interesadas, reforzando así el carácter formativo, divulgativo y profesional de Gure Ardoak como "punto de encuentro" del sector.

"La respuesta del sector y el alto nivel profesional de la jornada confirman que Gure Ardoak es una herramienta útil para nuestras bodegas y productores, un espacio donde se generan contactos, se comparten tendencias y se abren nuevas oportunidades comerciales", ha indicado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

El Departamento reafirma así su "compromiso" de seguir trabajando junto al sector para impulsar un modelo "competitivo, sostenible y con identidad propia". A través de iniciativas de promoción, acompañamiento técnico, formación, innovación e internacionalización, el Gobierno Vasco ha afirmado que continuará apoyando a las bodegas y productores para consolidar un sector de bebidas que genera valor económico, empleo y proyección para Euskadi.

Gure Ardoak cierra su edición de 2026 reforzando su papel como "escaparate de la excelencia de las bebidas vascas y como punto de encuentro clave para el desarrollo presente y futuro del sector", ha concluido.