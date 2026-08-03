El Barroco protagonizará el Ciclo de Música Antigua de la Quincena Musical de San Sebastián - QUINCENA MUSICAL

SAN SEBASTIÁN 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Barroco protagonizará el Ciclo de Música Antigua de la 87 edición de la Quincena Musical de San Sebastián, que ofrecerá cuatro conciertos en el Museo San Telmo de la capital guipuzcoana entre el 7 y el 23 de agosto.

Todas las actuaciones darán comienzo a las 20.30 horas y se celebrarán en el claustro del museo donostiarra. El ciclo de Música Antigua fue uno de los primeros ciclos especializados de la Quincena Musical celebrándose por primera vez en 1991.

Esta edición de la Quincena el Ciclo de Música Antigua arrancará el 7 de agosto con el primero de los tres conjuntos españoles participantes en esta edición, La Real Cámara, que presentará un instrumento poco habitual, la viola da braccio, en conjunto con una viola da gamba y un clavecín para intrepretar músicas de J.S. Bach y de compositores de su entorno como Telemann o Goldberg.

El 18 de agosto Collegium Musicum Madrid recalará en San Telmo para dar un repaso a la vida del compositor británico John Downland en el 400 aniversario de su muerte. El 21 de agosto Gli Incogniti, un conjunto en el que conviven músicos franceses e italianos, descubrirá en su propuesta 'A Charming Rarity', la amistad que unió a Georg Philipp Telemann y Georg Friedrich Händel, mediante la interpretación de conciertos, sonatas y fantasías de ambos genios del barroco.

Por último, el 23 de agosto, Capella de Ministrers, junto a la voz de Beatriz Lafont, repasará las ideas de la Camerata Fiorentina, un grupo de artistas y pensadores italianos de finales del siglo XVI que creó los fundamentos de la ópera. Las entradas, con precios que oscilan entre 16 y 18 euros, se pueden adquirir en la web 'quincenamusical.eus' y en las taquillas del Kursaal y Teatro Victoria Eugenia.