Basauri inicia este lunes las obras para convertir la zona baja del parque Bizkotxalde en un espacio más accesible

Parque de Bizkotxalde, en Basauri (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Basauri (Bizkaia) iniciará este lunes las obras para convertir la zona baja del parque Bizkotxalde en un espacio "más accesible, seguro y amable" para los vecinos. Las actuaciones supondrán una inversión de 1.910.989 euros y "están alineadas" con objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y del Plan de Accesibilidad de Basauri aprobados en 2025.

Según el Consistorio, los trabajos se centrarán en mejorar la zona baja del parque, con actuaciones en diferentes ámbitos, y en asfaltar y renovar el pavimento de la calzada en el tramo situado esta frente a la ikastola.

Por un lado, se dotará de accesibilidad a las escaleras existentes, a las rampas -reduciendo su inclinación a menos del 6%- y a los caminos. Las zonas de paso que hasta ahora no estaban acondicionadas, pero se utilizaban "de forma natural" como caminos, serán remodeladas e integradas como senderos accesibles.

Además, se conservará todo el arbolado y se añadirán más plantas en los parterres. Tres árboles situados en la zona de las mesas de ping-pong se trasplantarán a otra ubicación, dentro del mismo parque, "para poder renovar ese espacio deportivo, que tiene un gran uso ciudadano".

También se intervendrá en la zona de acera y carretera situada delante de Arizko Ikastola y la futura haurreskola "para dotarla de mayor seguridad para peatones y escolares". Con este objetivo, se habilitarán pasos de peatones inteligentes, se ampliará la acera hasta los cuatro metros y se estrechará la carretera, "favoreciendo así una disminución de la velocidad del tráfico rodado".

La ampliación de la acera implicará la supresión de algunas plazas de aparcamiento en la zona, que serán compensadas con la creación de otras nuevas en batería en la acera de enfrente.

Entre los objetivos iniciales del equipo de gobierno al planificar la remodelación destacaba el aumento de plazas de aparcamiento en el entorno, si bien la nueva Ley de Movilidad Sostenible, vigente desde diciembre de 2025, "no permite perder espacio peatonal para destinarlo a este fin".

DESDE ARIZ A AZBARREN

Además, la acera que discurre junto al parque, desde Arizko Ikastola hasta Azbarren y las zonas de estancia y caminos, de unos 5.000 metros cuadrados, se repavimentarán con baldosas de hormigón de alta resistencia y asfalto impreso. También se renovarán los bordillos y se instalará nuevo el mobiliario urbano e iluminación.

Según el Ayuntamiento de Basauri, se pretende "aprovechar que el cierre del puente Matxitxako ha supuesto una disminución del tráfico en este entorno" para acometer estas obras y "así generar las menores afecciones posibles".

El equipo de gobierno dará continuidad a las actuaciones en el entorno en una segunda fase centrada en renovar la carretera y la acera que discurren entre Arizko Ikastola y la rotonda de Pozokoetxe.