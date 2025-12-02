Basque Segurtasun Foroa reflexiona sobre seguridad y los retos que afronta a futuro la zona de Ezkerraldea y Meatzaldea

Undécima reunión del Basque Segurtasun Foroa en Santurtzi (Bizkaia) - IREKIA

BILBAO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Santurtzi ha acogido esta tarde la undécima reunión del Basque Segurtasun Foroa, donde más de 35 representantes de Abanto-Zierbena, Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi y Zierbena, a través de una dinámica grupal, han reflexionado sobre seguridad y los retos que afronta a futuro la zona de Ezkerraldea y Meatzaldea.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, en esta jornada de trabajo se han abordado temas como la violencia contra las mujeres, el tráfico de drogas, la gestión de emergencias, las afecciones del cambio climático, la seguridad ciudadana, la ciberdelincuencia, la desinformación y la pérdida de autoridad y valores, con el objetivo recoger las experiencias y propuestas de los participantes, de cara a mejorar la respuesta conjunta ante los desafíos de seguridad presentes y futuros en la zona y preparar el futuro Plan General de Seguridad Pública de Euskadi.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha presidido la jornada junto con el diputado de Administración Pública y Relaciones Institucionales de la Diputación Foral de Bizkaia, Ager Izagirre.

En ella, han participado, además, el viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte; el dirección de Coordinación, Asier Erkoreka; la directora de Tráfico, Estíbaliz Olabarri; el director general de Gestión de Emergencias y Protección Civil de Bizkaia, Pedro Izaga; y representantes institucionales de los municipios de Abanto-Zierbena, Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi y Zierbena.

También han asistido, entre otros, agentes de la Ertzaintza y policías locales, responsables de Protección Civil, agencias de desarrollo locales y asociaciones de jubilados, mujeres y deportivas.

El Basque Segurtasun Foroa continúa así su recorrido por los diferentes territorios vascos, tras los encuentros celebrados en Rioja y Montaña Alavesa, Oarsoaldea, Bilbao, Aiaraldea, Urola Kosta, Lea-Artibai, Debabarrena, Ezkerraldea, Enkarterri y Álava, consolidándose como un espacio estable de participación y diálogo entre el Gobierno Vasco, las diputaciones forales, los ayuntamientos y otros agentes sociales de Euskadi.

Se trata de un proceso participativo para construir un diagnóstico compartido sobre la seguridad desde una perspectiva integral. Un proceso que llevará meses, en el que diferentes instituciones, entidades y agentes tendrán un lugar de encuentro para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad que les preocupan: seguridad ciudadana, emergencia climática, movilidad, grandes eventos, ciberseguridad o emergencias. Tras el encuentro de hoy en Santurtzi, la siguiente cita será el miércoles, 17 de diciembre, en Bergara.