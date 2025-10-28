BBK y Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao convocan ayudas a la investigación artística para el curso 2026/2027

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bancaria BBK y la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao convocan un concurso para la concesión de dos ayudas a la investigación artística para el curso 2026/2027, una de posgrado y otra posdoctoral, con el objeto de contribuir al enriquecimiento del conocimiento de la historia y las colecciones del museo y/o a los estudios del arte vasco.

Según ha informado el Museo de Bellas Artes, con una asignación anual de 14.000 euros para la convocatoria posdoctoral y 10.000 euros para la de posgrado, las ayudas tendrán una duración máxima de un año, con posibilidad de prórroga si el estudio lo requiere.

Las solicitudes se presentarán hasta el 28 de noviembre de 2025 según los requerimientos y plazos que se especifican en la web del museo de Bellas Artes.