BBK homenajea a Aymeric Laporte por su trayectoria deportiva y su vínculo con Bizkaia

Xabier Sagredo, presidente de la Fundación Bancaria BBK, y Aymeric Laporte. - BBK

BILBAO 15 Dic. (EUROPA PRES) -

El defensa del Athletic Club Aymeric Laporte ha recibido este lunes la tradicional 'caseta BBK' del Día de Santo Tomás, un reconocimiento que pone en valor su trayectoria deportiva y su compromiso con el territorio. Además, BBK realizará una donación de 10.000 euros a la asociación Bihotzez, entidad con la que Laporte colabora activamente.

Como cada año, y en vísperas de la celebración de la feria de Santo Tomás, BBK ha rendido homenaje a una figura especialmente vinculada a los valores que la entidad promueve en Bizkaia.

En esta ocasión, el reconocimiento ha recaído en el jugador del Athletic Club, Aymeric Laporte, quien ha recibido de manos del presidente de la Fundación Bancaria BBK, Xabier Sagredo, la tradicional caseta BBK, una réplica elaborada por el artista local J. A. Bravo, en un acto celebrado este mediodía en el Teatro Arriaga de Bilbao.

Además, Xabier Sagredo le ha hecho entrega de la insignia Embajador BBK, que reconoce el compromiso del deportista con el territorio vizcaíno. Con este homenaje, BBK pone en valor tanto la trayectoria deportiva de Laporte como, especialmente, el vínculo "profundo y constante que el jugador ha mantenido con Bizkaia a lo largo de su carrera".

Aunque una parte importante de su recorrido profesional se ha desarrollado fuera, Laporte ha mantenido "la conexión con el territorio y con la comunidad en la que creció como futbolista y como persona", ha subrayado BBK, para añadir que "su paso por la cantera y por el primer equipo dejó una huella significativa, no solo por su rendimiento y profesionalidad, sino también por su actitud dentro y fuera del campo, su identificación con el club y su cercanía con la afición".

"Allí donde ha estado, Aymeric Laporte ha ejercido de embajador natural del territorio, mostrando orgullo por sus raíces y proyectando los valores de Bizkaia más allá de nuestras fronteras", ha destacado Sagredo durante el acto de homenaje.

El reconocimiento de BBK subraya también la "implicación del futbolista en iniciativas sociales, en especial la activa colaboración que mantiene con Bihotzez, asociación dedicada a apoyar a niñas y niños con enfermedades poco frecuentes y a sus familias". Con motivo del homenaje, BBK ha formalizado una donación de 10.000 euros a esta organización.