BBK Music Legends Festival cierra cartel con North Mississippi Allstars, Maika Makovski, Anari y Brand New Sinclairs

BILBAO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

BBK Music Legends Festival ha anunciado el cierre del cartel de esta quinta edición con la confirmación de North Mississippi Allstars, Maika Makovski, Anari y Brand New Sinclairs, que se suman a los ya anunciados Eric Burdon & The Animals, Supertramp's Roger Hodgson, Lucinda Williams, The Jayhawks, Joanna Connor y Mikel Rentería & The Walk on Project Band.

El festival patrocinado por BBK y organizado por Dekker Events, se celebrará los días 5 y 6 de junio de 2020 en el Centro Ola BBK de Sondika-Bilbao.

North Mississippi Allstars es una banda de blues rock, rock sureño, jam band y hill country blues del norte del Mississippi, con una estructura que difiere de la clásica del Delta. NMA lo componen los hermanos Dickinson, Luther (guitarra y voz) y Cody (batería, teclado) más Chris Chew (bajo).

Los hermanos Luther y Cody son hijos del legendario músico y productor discográfico de Memphis, Jim Dickinson, que ha realizado trabajos para Ry Cooder, Bob Dylan, The Rolling Stones y Primal Scream, entre otros muchos.

De 2007 a 2010, Luther Dickinson se unió a The Black Crowes como guitarrista principal, apareciendo en tres de sus álbumes. El primer disco de NMA, "Shake Hands With Shorty", fue nominado para los premios Grammy en la categoría de "Mejor disco de blues contemporáneo". "51 Phantom" y "Electric Blue Watermelon" han recibido las mismas nominaciones.

Su último disco "Up and Rolling", contiene los característicos ritmos de Nueva Orleans, delicadas incorporaciones góspel y temas de blues-funk, entre otros estilos, creando música moderna del Mississippi, inspirada en los antiguos pero mirando de manera clara al futuro.

Maika Makovski es músico, actriz, artista visual y compositora. Con apenas 20 años debutó con 'Kradiaw' (2005) lo que le llevó a tocar con artistas como Howe Gelb, The Dubliners y The Jayhawks y que tuvo su continuación con 'Kraj So Koferot' (2007). Más adelante el propio John Parish produjo el disco "MaikaMakovski" (2010), que le llevó a encabezar portadas como la de Ruta 66 ese mismo año.

La carrera de Makovski ha sido tan diversa como sus raíces, ya que participó incluso en la escuela LIPA en Liverpool creada por Paul McCartney y también ha escrito la banda sonora de tres obras de teatro de Calixto Bieito ('Desaparecer' con Juan Echanove en el Teatro romea de Barcelona, 'Forests' en el Repertoire Theatre de Birmingham y 'Leonce und Lena' en el Residenz Theater de Munich), pero siempre sin abandonar su carrera musical que ha seguido adornando con trabajos de estudio como 'Thank You For The Boots' (2012) o 'Chinook Wind' (2016) y un directo, 'Live, Apolo!' (2015).

ANARI

Anari Alberdi, más conocida como Anari, es una cantante y compositora vasca que comenzó como batería del grupo Psych Out y debutó en 1997. A fecha de hoy lleva editados más de 10 discos entre álbumes, singles, Eps y compilaciones, y ha recibido "excelentes críticas" de sus trabajos a lo largo de más de 20 años de carrera como una de las vocalistas femeninas euskaldunas "con mayor personalidad", han destacado los organizadores.

Es en el año 2000 llegó su segundo trabajo, en esta ocasión, con Kaki Arkarazo en la producción. Volvieron a colaborar como en su primer álbum, Mikel y Xabi, además del propio Kaki, Drake (bajista de BAP!!), Ruper Ordorika, Mikel Azpiroz o Petti (con quien acabaría publicando el split Anari ta Petti en 2003). Rockdelux le concedió, en 2004, el puesto número 77 en la lista de los 100 mejores discos nacionales del siglo XX.

En el 2005 apareció su tercer y más aclamado trabajo, Zebra; en 2007 creó la discográfica Bidehuts, junto a miembros de Inoren Ero Ni y Lisabö, para editar sus propios trabajos; y en 2018 se convirtió en la primera mujer en reicbir el Premio Adarra, reconocimiento otorgado anualmente por el Ayuntamiento de San Sebastián y Donostia Kultura a la trayectoria artística en el ámbito de la Euskal Musika. Es la persona más joven premiada hasta el momento.

Por su parte, Brand New Sinclairs, con una trayectoria de más de 10 años editó "Great Decade" (2018), último trabajo "lleno de sus señas de identidad, una vez más, lleno de melodías, ritmos y guitarras que evocan rock and roll, beat, garaje, esos sonidos tan suyos desde el principio, con la misma intensidad y honestidad que les caracteriza", han indicado los organizadores.

Los interesados en acudir al festival podrán adquirir su entradas, a través de Kutxabank o la web oficial del festival www.musiclegendsfestival.com, a un precio de 95 euros más gastos el bono de 2 días y a 55 euros más gastos las entradas de día.

Además de los conciertos, durante el BBK Music Legends Festival, el Centro Ola BBK de Sondika ofrecerá diferentes espacios creativos y gastronómicos destinados a todos los públicos.

Como en anteriores ediciones, otra de las prioridades del evento será el de promover la sostenibilidad y el medio ambiente, a través de mensajes vinculados a la ecología, el reciclaje y el fomento del uso del transporte público.

El origen del festival se encuentra en los conciertos del ciclo "Music Legends" que organiza la Sala BBK desde el año 2011, y por el que han pasado artistas de la talla de Eric Burdon, Johnny Winter, Manfred Mann, Leon Russell, Jackson Browne, Bill Wyman, Charlie Musselwhite, Marianne Faithfull, Rickie Lee Jones, Booker T. Jones, John Mayall, Allen Toussaint y Martha Reeves & The Vandellas, entre otros muchos.