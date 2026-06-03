BBK no tiene "asegurada la operación" para ubicar en Bizkaia la unidad de investigación de Talgo pero trabaja para ello

Archivo - El presidente de BBK, Unai Rementeria - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de BBK, Unai Rementeria, ha afirmado que está "verde" y no tienen "asegurada la operación" para ubicar en Bizkaia la unidad de investigación de Talgo pero trabajan, como accionistas del fabricante de trenes, para que "eso sea posible".

Rementeria ha realizado estas manifestaciones en Igorre (Bizkaia), donde este miércoles BBK presenta iniciativas para apoyar al sector primario de Bizkaia y se ha referido, de esta manera, al anuncio realizado este martes por el presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, de crear en Euskadi una unidad corporativa de investigación, integrada en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se denominará Talgo TeknoRail.

Fuentes de la empresa no han querido ofrecer más detalles sobre la posible ubicación y se han remitido a lo manifestado este pasado martes por Jainaga en la Junta de Accionistas de Talgo.

Al respecto, Rementeria ha expresado, en primer lugar, la importancia de tener empresarios -"como está ocurriendo en Talgo, con José Jainaga como presidente"-, con iniciativas como la del centro de investigación anunciado desde Talgo.

En relación a su posible ubicación en Bizkaia, Rementeria ha afirmado que, desde BBK, no tienen asegurada "esa actuación". "Está verde, pero lógicamente seguimos trabajando como accionistas que somos dentro del seno de Talgo".

Rementeria ha señalado que la decisión en torno a ese centro de investigación "está en el seno de la empresa, está en el consejo de administración de la empresa". "Y eso hay que dejarlo claro", ha afirmado.