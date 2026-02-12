BBK PACT lanza este viernes la guía pedagógica "Cambiemos el guion del amor" que replantea viejos mitos románticos

Portada de la guía "Cambiemos el guion del amor" - BBK

BILBAO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

BBK PACT lanzará este viernes, 13 de febrero, un día antes de San Valentín, la guía pedagógica "Cambiemos el guion del amor", que lleva por subtítulo "Porque el de siempre ya no nos sirve" y tiene como finalidad que la juventud se "replantee viejos mitos románticos que ya no valen".

La publicación, dirigida a quienes trabajan con adolescentes, se va a distribuir gratuitamente en centros educativos y asociaciones juveniles para que estos profesionales dispongan de herramientas para "fomentar el diálogo y el pensamiento crítico con un claro objetivo: lograr que la juventud tenga relaciones afectivas más saludables", según ha informado BBK.

Con este recurso práctico se pretende "abrir y ensanchar la mirada y las conversaciones entre jóvenes sobre el amor, los límites o el consentimiento, pero también sobre las relaciones de amistad y el autocuidado", ha precisado.

A través de dinámicas participativas (juegos, debates, teatro, escritura...), el manual ayuda a crear espacios seguros donde jóvenes y adolescentes puedan explorar distintas formas de quererse, visibilizar la diversidad de relaciones afectivas y cuestionar mitos románticos y patrones heredados que siguen influyendo en estas nuevas generaciones, como "la entrega total, la dependencia emocional o la idealización de la pareja".

BBK PACT es el movimiento juvenil de pacto y acción por el buen trato impulsado por la Fundación Bancaria BBK, al que ya se han sumado casi 400 personas de entre 15 y 17 años. Se trata de una comunidad en la que la juventud, a través de encuentros, talleres y hackatones toma las riendas y se cuestiona, con la intención de cuidarse y cuidar mejor al resto.

La alianza entre este movimiento y la producción teatral de Sala BBK estrenada el pasado otoño "R&J" -una revisión actual de "Romeo y Julieta" que retrataba la diversidad de relaciones amorosas en la sociedad contemporánea-, ha hecho posible esta publicación didáctica, que recoge el espíritu de aquel montaje teatral, que volverá a la cartelera de la Sala BBK el próximo abril, para llevarlo a la práctica entre adolescentes.

Según han recordado desde BBK, "la deconstrucción del amor romántico, el cuestionamiento de la mercantilización del amor o el análisis de la influencia de las redes sociales en las relaciones" eran algunas de las muchas ideas que ponía sobre la mesa la obra levantada junto a la compañía vasca La Dramática Errante, dirigida por María Goiricelaya y protagonizada por Ane Pikaza, Aitor Borobia, Nagore González, Egoitz Sánchez y Luix Mitxelena.

Lo que en su momento nació como una ficha didáctica para acompañar las funciones del espectáculo para escolares y adolescentes, es lo que ahora ha acabado alumbrando la guía "Cambiemos el guion del amor".

En ella, las reflexiones que planteaba la obra sobre el escenario se trasladan a una decena de actividades prácticas concretas con las que implicar directamente a la juventud en ese cambio de mirada y criterio.

"Con esta guía queremos que quienes acompañan a la juventud puedan crear espacios seguros para abrir y fomentar el diálogo sobre cómo relacionarse mejor y cuidarse mutuamente, en los que escuchar sin juzgar", ha explicado la directora de Obra Social BBK, Nora Sarasola.

Además, ha remarcado, por su vinculación con la obra "R&J", es "una muestra tangible de cómo la cultura actúa como palanca de cambio social, en este caso acompañando a la juventud en su aprendizaje emocional y social".

Aparte de difundirse en los espacios donde la juventud se junta habitualmente, la guía "Cambiemos el guion del amor" estará desde este viernes disponible para descarga en la web de BBK PACT (bbkpact.eus), ofreciendo a educadores, monitores y, en general, profesionales del ámbito juvenil, una oportunidad para fomentar el desarrollo de relaciones más sanas y conscientes entre adolescentes.

"San Valentín es una fecha simbólica para poner en valor estas conversaciones: no se trata de dejar de celebrar el amor, sino de reescribirlo desde la igualdad, la libertad y el buen trato", ha concluído Sarasola.