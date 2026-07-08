BBVA ofrece hasta el 12 de noviembre en Bilbao la exposición "La posibilidad de un mundo. Visiones de la naturaleza"

Mari Puri Herrero, El día (Díptico), 1985, de la Colección BBVA - MARÍA ELISA OVIEDO

BILBAO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

BBVA ofrece, desde este jueves, 9 de junio, y hasta el próximo 12 de octubre, en el Palacio de San Nicolás de Bilbao, la exposición "La posibilidad de un mundo. Visiones de la naturaleza", que reúne más de medio centenar de obras pertenecientes a la Colección BBVA, junto a algunas piezas invitadas procedentes de préstamos de artistas, que apelan a "una relación más consciente, sensible y responsable con la naturaleza", en un recorrido que abarca varios siglos hasta la actualidad.

En la rueda de prensa de presentación de la muestra, el comisario de esta exposición, Alfonso de la Torre, ha explicado que "La posibilidad de un mundo. Visiones de la naturaleza" propone un recorrido de las visiones de la naturaleza en la Colección BBVA, "con un discurso entre dos gestos fundamentales: ver y contemplar. Ver, como distancia que permite comprender; contemplar, como inmersión. Dos modos que han atravesado la historia del arte hasta nuestro presente".

Según ha añadido, el título, "tomado de Jean-Luc Nancy, sugiere no sólo la evocación sin más de la naturaleza, sino también observa la responsabilidad ante un mundo frágil". "En tiempos de desequilibrio de lo natural, el arte se presenta como un espacio de esperanza: no tanto una solución, como una conciencia. Una forma de recordar que la naturaleza no es un mero tema artístico, sino condición misma del devenir del arte", ha remarcado.

Por su parte, Marta Alonso, directora territorial Norte de BBVA, ha dicho que, para BBVA, presentar esta exposición en Bilbao "tiene un significado especial". "Nuestra historia está profundamente vinculada al País Vasco y a esta ciudad, donde nacimos hace más de 165 años. Desde esa raíz, seguimos impulsando iniciativas que contribuyen al progreso económico, social y cultural del territorio", ha dicho.

En esa línea, ha afirmado que "acercar nuestro patrimonio artístico a la ciudadanía es una forma de reforzar ese compromiso y de abrir espacios de encuentro, conocimiento y diálogo compartido".

Por su parte, María Luisa Barrio Maestre, responsable de Colección y Archivo Histórico BBVA, ha explicado que "la Colección BBVA se ha ido formando a lo largo del tiempo a través de la labor de mecenazgo del banco y ha contribuido al desarrollo de generaciones de artistas".

Este patrimonio se conserva en diferentes sedes a lo largo de todo el territorio, ha precisado, para destacar que la Colección BBVA contiene "un importante elenco de obras en diferentes soportes y de diversos artistas de varios siglos, que han plasmado en sus creaciones el asunto de la naturaleza".

La exposición "La posibilidad de un mundo. Visiones de la naturaleza" muestra una selección de obras que el visitante tendrá la oportunidad de poder "ver y contemplar, en algunos casos por primera vez", ha destacado.

UN MUNDO MÁS EQUILIBRADO

"La posibilidad de un mundo. Visiones de la naturaleza" en la Colección BBVA toma su nombre del filósofo Jean-Luc Nancy, que invita a pensar en la posibilidad de un mundo "más equilibrado".

Según han destacado desde BBVA, "en un contexto marcado por la fragilidad del entorno natural, las obras reunidas en la exposición apelan a una relación más consciente, sensible y responsable con la naturaleza".

El público encontrará una exposición articulada en dos grandes secciones, en un recorrido museográfico que invita tanto a la reflexión como a la conexión emocional con el paisaje. La primera sección, "Ver [Naturaleza ¿abstracta?]", aborda el paisaje como una forma de pensamiento y no sólo como un género artístico.

A través de obras realizadas entre el siglo XVII y la creación contemporánea, esta parte del recorrido muestra cómo la representación de la naturaleza ha evolucionado desde la mirada contemplativa del paisaje hacia formas cada vez más esenciales, atmosféricas o abstractas.

"La luz, el agua, el cielo, la tierra o la materia pictórica aparecen aquí como elementos que desdibujan los límites entre figuración y abstracción, invitando al visitante a mirar la naturaleza no únicamente como un motivo exterior, sino como un espacio de emoción, memoria y búsqueda de sentido", han explicado desde BBVA.

La segunda sección, "Contemplar, como un fuego [Los elementos]", propone una experiencia más inmersiva y simbólica a partir de los cuatro elementos (aire, agua, tierra y fuego), entendidos como materias físicas, imágenes poéticas y metáforas de nuestra relación con el mundo.

En conjunto, esta sección plantea "una reflexión sobre la fragilidad de la naturaleza y sobre la capacidad del arte para hacer visible aquello que permanece como enigma, manteniendo abierta, desde la contemplación y el asombro, la posibilidad de imaginar un mundo más habitable", han detallado desde el banco.

Entre los artistas representados figuran Martín Chirino, Darío de Regoyos, Juan Luis Goenaga, Juan Ugalde, Modest Urgell, Fernando Zóbel, Miquel Barceló, Lucio Muñoz, Eusebio Sempere, Sixe Paredes, Pablo Armesto, Carmen Calvo, Óscar Domínguez, Marta Cárdenas, Juan Navarro Baldeweg, Gonzalo Chillida, Alfonso Gortázar, Pablo Palazuelo, Vicente Ameztoy, Luis Feito, José Manuel Broto, Mari Puri Herrero, Santiago Rusiñol y Ruth Gómez.

Para acompañar la visita, la exposición contará con recursos de mediación como un folleto trilingüe en castellano, inglés y euskera, una audioguía, y una lista musical concebida como recorrido sonoro.

VISITAS GRATUITAS

La Colección BBVA ofrece de manera gratuita, previa inscripción, visitas guiadas a la muestra, los miércoles a las 17.30 horas y los sábados a las 12.00 horas. Estas visitas explicarán al visitante el planteamiento de la exposición y le permitirán conocer mejor las obras y las motivaciones que llevaron a crearlas. Para grupos con guía propio, es necesario reserva previa.

Como complemento, el visitante dispone de una audioguía gratuita, accesible mediante QR con su teléfono, que le acompañará en el recorrido explicando el concepto de la muestra y las obras más destacadas. Está disponible en castellano, euskera e inglés.

La exposición se acompaña de una lista musical elaborada por el compositor y musicólogo Joan Gómez Alemany, un recurso que propone un recorrido sonoro por la naturaleza, que se ofrece al público gratuitamente y contribuye a profundizar en el conocimiento de la exposición.

Además, BBVA pone a disposición del público un 'site' específico con toda la información de la exposición y una visita virtual a través de su página web, donde los usuarios pueden ampliar información sobre las piezas expuestas o conocer las biografías de los artistas.