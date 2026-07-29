Beasain (Gipuzkoa) alcanza los 40,3 grados, la temperatura más alta de Euskadi

Archivo - Un perro bebe agua de una fuente - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad guipuzcoana de Beasain ha marcado este miércoles la temperatura más alta de Euskadi, con 40,3 grados, seguida de Vitoria con 39,6 ºC, Berantevila con 39,5 ºC, Valdegovía con 39,4 ºC y Ribera Alta, con 39,2 ºC, según ha informado Euskalmet.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este jueves, de nuevo, de 12.00 a 20.00 horas, el aviso Amarillo por temperaturas altas extremas en el eje del Ebro.

Las temperaturas máximas podrían rondar los 37 ºC en el eje del Ebro. Por su parte, en la zona costera las temperaturas máximas rondarán los 26 ºC, los 28 ºC en la zona cantábrica interior y los 33 ºC en la zona de transición.