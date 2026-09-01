Beatriz Artolazabal relevará a Estefanía Beltrán de Heredia como portavoz del Grupo Vasco en el Senado

Estefanía Beltrán de Heredia y Beatriz Artolazabal - PNV

BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actual concejal de Espacio Público y teniente de alcaldesa en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el PNV, Beatriz Artolazabal, relevará a Estefanía Beltrán de Heredia al frente del Grupo Vasco en el Senado, según ha informado el PNV este lunes en un comunicado.

Desde la formación jeltzale han explicado que la hasta ahora líder del grupo jeltzale, Estefanía Beltrán de Heredia, trasladó hace un tiempo al PNV el deseo de poner fin a su trayectoria política, considerando que ha llegado el momento para ser relevada.

Será la todavía teniente de alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Beatriz Artolazabal, la persona propuesta para tomar el testigo. El Parlamento Vasco votará su designación como senadora autonómica en las próximas semanas.

El EBB del PNV ha agradecido a Estefanía Beltrán de Heredia (Uribarri-Arana, 1960) su "trabajo incansable y su fructífera andadura política al servicio de Euskadi, siendo los últimos seis años al frente del grupo parlamentario jeltzale en el Senado".

"REFERENTE"

La hasta ahora portavoz en la Cámara alta cumple así el deseo expresado al ser reelegida senadora autonómica en 2024, cuando comunicó su intención de culminar su trayectoria en 2026.

Durante este periodo, Beltrán de Heredia se ha convertido en "un referente para el resto de Grupos Parlamentarios del Senado, que reconocen su criterio y coherencia en la defensa de los intereses de vascas y vascos en una Cámara utilizada de forma partidista por la mayoría absoluta del Partido Popular", ha destacado el PNV.

La hasta ahora portavoz llegó al Senado tras ser consejera de Seguridad del Gobierno Vasco entre 2012 y 2020. Anteriormente, entre 2007 y 2011, ejerció como Diputada Foral de Agricultura de Álava. Fue Procuradora en Juntas Generales de Álava entre 1995 y 1998, y entre 2011 y 2012, y también parlamentaria en la Cámara Vasca entre 1998 y 2001, y entre 2005 y 2007, asumiendo las funciones de portavoz del Grupo jeltzale en las áreas de Igualdad y Agricultura.

El EBB también ha agradecido a Beatriz Artolazabal su "profunda vocación de servicio público y su compromiso con Euskadi" y ha señalado que "abrirá ahora una nueva etapa como portavoz jeltzale en el Senado una vez sea elegida por el Parlamento Vasco". "Desde allí defenderá los intereses de las vascas y vascos, para lo que le serán de gran valía su experiencia en distintas instituciones, su conocimiento del País, su capacidad de trabajo y su disposición al diálogo", ha remarcado.

Beatriz Artolazabal (Vitoria-Gasteiz, 1970) se afilió al PNV con 21 años. Estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad del País Vasco e inició su andadura política como concejala en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el año 2000.

Precisamente en esta institución ha estado trabajando durante los últimos tres años "en favor de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz como teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público y Barrios".

Durante su "dilatada" trayectoria política, ha recordado la formación jeltzale, también ha sido directora económico-financiera de Osakidetza, diputada de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava y entre 2016 y 2023 consejera del Gobierno Vasco, primero de Empleo y Políticas Sociales y después de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.