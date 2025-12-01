Bengoetxea aboga por que Europa consolide la financiación pública de la investigación para ser más competitivos con EEUU

El rector Joxerramon Bengoetxea y Ihintza Palacín, profesora de EHU en filosofía del derecho y exalumna del rector en la presentación del libro, en Oñati. - EHU

SAN SEBASTIÁN, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

EL rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea, ha abogado por dar "pasos mayores" en Europa para "consolidar la financiación pública de la investigación y de las universidades y ser más competitivos con EE.UU". A su juicio, "la construcción de una sociedad del conocimiento equitativa es la única fuente sostenible de legitimidad de la UE".

Bengoetxea ha presentado este lunes en el Instituto de Sociología Jurídica de Oñati (Gipuzkoa) su libro 'Will the Europe survive populist nationalism?', sobre el federalismo europeo, en una comparecencia en la que ha agradecido a sus compañeros de equipo "el compromiso y la labor realizada en el camino iniciado hace ahora un año".

"Ha sido un año de grandes cambios, no sólo por lo que provoca el cambio de rectorado, sino también por los movimientos que el proceso de estabilidad ha provocado en la estructura de la EHU", ha señalado, al tiempo que ha considerado que "se ha conseguido el arraigo de la nueva dinámica de trabajo".

El rector de la EHU analiza en el libro "hasta qué punto los movimientos populistas y los populismos que promueven los estados nacionalistas amenazan la integración europea". "Si ven una amenaza sobre el estado soberano desde esa perspectiva nacional, eso significa que la Unión Europea tiene eficacia y eso es lo que he intentado poner en valor en el libro, ha explicado".

Según ha apuntado, ejemplo de ello serían los pasos dados por Europa en la integración de los sistemas jurídicos o en la integración económica intensificada. "Concretamente se ha visto la capacidad de decisión mostrada por los estados europeos para responder de forma conjunta durante la pandemia o la crisis de Ucrania", ha dicho Bengoetxea.

COMPETENCIAS

Además, y "a pesar de la falta de competencias claras", el rector ha opinado que "se pueden dar más pasos para avanzar en los procesos de armonización, para hacer realidad la cercanía entre las instituciones más importantes que se desarrollan en las sociedades europeas".

"La gobernanza y las relaciones federales entre Estados han traído consigo visiones e ideas muy nuevas por parte de la Unión Europea, pero hay que dar pasos mayores, por ejemplo, para consolidar la financiación pública de la investigación y de las universidades y ser más competitivos con EE.UU", ha afirmado.

En esa línea, ha hecho referencia al programa Horizon de financiación de la investigación y la beca European Research Council (ERC), "que aporta un interesante modelo de gobernanza al proporcionar a los científicos el sistema e independencia que ellos dirigen, fuera de las tentaciones de los estados de controlar las iniciativas".

Joxerramon Bengoetxea ha insistido en que "hay que ir más allá" y ha hecho suyo lo que dicen los informes Letta y Dragi, el informe Heitor o los informes del antiguo primer ministro finlandés Diisto, "porque todos ponen en valor la necesidad de invertir en investigación y universidad y aunque Europa no tiene competencias en ello, se están adoptando medidas de coordinación".