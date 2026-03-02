Bengoetxea asistirá a ARCO Madrid para respaldar al sector vasco del arte y reforzar su proyección internacional

Archivo - La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha presentado este martes el Plan de Acción Mugiment 2025-2030 - GAIZKA UCEDA- GOBIERNO VASCO - Archivo

VITORIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, asistirá a la feria ARCO Madrid para respaldar al sector vasco del arte y reforzar su proyección internacional.

ARCO Madrid, que se celebra anualmente en IFEMA, reúne a galerías, artistas, coleccionistas, comisarios y profesionales del arte de todo el mundo y constituye una de las ferias de referencia del arte contemporáneo en Europa, según ha explicado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Durante su estancia en Madrid, la vicelehendakari mantendrá encuentros con artistas, galeristas y agentes del ecosistema artístico vasco presentes en la feria, así como con responsables de instituciones culturales.

El objetivo de esta agenda es acompañar al sector, reforzar su visibilidad internacional y poner en valor el papel del arte contemporáneo como una herramienta de proyección cultural de Euskadi en el mundo.

El 5 de marzo, a las 14.00 horas, está previsto un encuentro con artistas y agentes del Sistema Vasco del Arte en ARCO Madrid, en el que se compartirán reflexiones sobre los retos del sector y las oportunidades para fortalecer el ecosistema artístico vasco.

El encuentro reunirá a creadores, galeristas, coleccionistas y responsables institucionales en un espacio de diálogo sobre el desarrollo profesional de los artistas, la cooperación entre agentes y la proyección internacional del arte vasco.

También acudirán a ARCO el viceconsejero de Cultura, Andoni Iturbe, y la directora de Promoción de la Cultura, Ana López Asensio, así como la directora del Etxepare Euskal Institutua, Irene Larraza, junto a otros representantes institucionales y agentes del ecosistema artístico vasco que participarán en diferentes encuentros y actividades.