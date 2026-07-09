Bengoetxea cree "positiva" la decisión del TC sobre la Ley de Empleo, pero "siguen pendientes" los recursos de PP y Vox

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, realiza declaraciones en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha asegurado la decisión del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Empleo actualmente vigente es una noticia "positiva", aunque ha recordado que siguen pendientes de resolución los recursos del PP y Vox ante el TSJPV, al tiempo que ha dicho estar "tranquila" porque la nueva ley aprobada en el Parlamento vasco hace dos semanas "tiene mayor seguridad jurídica y, a la vez, sin mayores exigencias".

En declaraciones a los medios en Bilbao, Bengoetxea ha valorado la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSPV) respecto al apartado 5 del artículo 187 de la Ley de Empleo Público Vasco, que establece los perfiles de euskera en todos los puestos de la Administración.

Ibone Bengoetxea ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco elevó al Tribunal Constitucional una cuestión de constitucionalidad en relación a un recurso presentado por el Partido Popular y Vox contra el decreto en vigor desde el año 2024 que desarrolla la ley de función pública.

Tras remarcar que el Gobierno Vasco ha conocido "por los medios de comunicación" que el Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite esta cuestión de constitucionalidad y que, "hasta la fecha de ahora", no han recibido el auto, Bengoetxea ha afirmado que, "en cualquier caso, la noticia es positiva" porque "los consensos sobre esa Ley de Empleo Público y, en concreto, sobre ese artículo 187.5 que tanto han costado construir y que tanto tiempo lleva en vigor, no se han roto". "Había un riesgo y, de momento, ese riesgo no está", ha añadido.

No obstante, ha recordado que "sigue pendiente" la resolución de los recursos del Partido Popular y de Vox al decreto actualmente en vigor y, por tanto, ha dicho que están esperando, "como en otros tantos procesos, la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco".

Entre tanto, ha señalado, se ha aprobado hace 15 días en el Parlamento vasco la reforma de la Ley de Empleo Público, que "buscaba, dotar de mayor seguridad jurídica a los procesos de convocatorias públicas, porque son esos los que se estaban reclamando, sin incrementar las exigencias en los perfiles".

En ese sentido, ha advertido que hay "como una suerte de creencia" de que, con esta modificación de la Ley de Empleo Público, "las administraciones públicas, los ayuntamientos, las diputaciones y el propio Gobierno van a poder hacer lo que quieran y que, además, esto va a suponer unas exigencias desorbitadas respecto a cualquier ciudadano que quiera presentarse a un empleo público, y esto no va a ser así".

La vicelehendakari ha precisado que, "por un lado, se elevan a la ley cuáles son los criterios por los que cada administración va a poder construir su propio índice, haciendo una mención a la proporcionalidad y a la situación sociolingüística del municipio, el lugar en el que se encuentra de la administración, al tipo y función de la plaza o del puesto que se trate y también a los procesos de normalización y los planes de euskera de cada administración".

Por otra parte, ha subrayado, "la ley recoge con carácter expreso que, a través de esos diferimientos de los perfiles, las personas que no tengan en un momento determinado un perfil lingüístico van a poder presentarse a algunas plazas que lo tengan, solicitando de la administración correspondiente que ponga los medios para que esa persona lo aprenda".

Por tanto, ha insistido en que la nueva Ley de Empleo Público "tiene mayor seguridad jurídica y, a la vez, sin mayores exigencias", y ha añadido que, ahora, lo que le toca a su Departamento es "desarrollar el decreto para que estas cuestiones que la ley recoge expresamente tengan su desarrollo normativo para que todas las administraciones del país las puedan poner en efecto".

"Estamos bastante tranquilas con la ley aprobada. Cita la proporcionalidad y establece criterios para garantizar una mayor seguridad y, además, sin más exigencias, y ahora nos toca trabajar y elaborar y aprobar la modificación del decreto, porque eso garantizará que en todas las convocatorias se cumplen los criterios que aparecen en la ley", ha insistido.

Sobre la posibilidad de que la ley modificada tenga el mismo recorrido que el decreto actualmente en vigor sobre el que ahora se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, Bengoetxea ha señalado que "ha habido dos partidos que en el debate parlamentario directamente anunciaron que lo iban a recurrir", en referencia a PP y Vox.

Según ha dicho, son partidos que "están acostumbrados a hacer este tipo de operaciones", pero ha afirmado que desde el Gobierno Vasco tienen que "ser responsables y jugar con las circunstancias que nos toca jugar".

Bengoetxea ha mostrado su respeto "al derecho de cualquier persona a acudir a la justicia", al tiempo que ha confiado en que, como gobierno, "vamos a ser capaces de desarrollar esa ley para dotar de mayor seguridad jurídica a las convocatorias públicas de las administraciones sin incrementar las exigencias de perfiles a los ciudadanos".