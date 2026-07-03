Bengoetxea espera que el Decreto sobre la ley de Empleo "suscite mayores consensos" de los logrados en la reforma

Archivo - La vicelehendakari primera del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha afirmado que le gustaría que el Decreto que desarrollará la nueva Ley de Empleo Público "suscitara mayores consensos" de los que se han logrado con la reforma de ley, de la que ha asegurado que es "buena" y "conjuga los derechos laborales con los derechos lingüísticos".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Bengoetxea ha defendido que la modificación de la Ley de Empleo Público Vasco impulsada por el PNV para reforzar las garantías jurídicas de los requisitos lingüísticos establecidos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE), aprobada en junio, es "responsable" e introduce "mayores garantías sin mayores exigencias" de euskera.

"Lo que hacemos es asegurar que algunas de las demandas que hay en las ofertas públicas de empleo y que son tumbadas por la justicia tengan una ley, y posteriormente un Decreto que tenemos que desarrollar, en la que limitemos la posibilidad de tener esas sentencias negativas", ha explicado.

Así, ha recordado que se eleva a la ley "el concepto de proporcionalidad, rigor y además los criterios sobre los que cada entidad ha de construir su índice" para determinar los requisitos lingüísticos y también se recoge que "cualquier persona que en un momento determinado no tenga el perfil que una plaza tenga podrá presentarse, puesto que pide a esas instituciones que demoren la exigencia de ese perfil en determinados casos".

Por tanto, "conjuga los derechos laborales con los derechos lingüísticos", ha subrayado la vicelehendakari, que ha asegurado que ahora su Departamento desarrollará el correspondiente Decreto "con responsabilidad".

Bengoetxea ha admitido que le habría gustado alcanzar un acuerdo con el PSE-EE, socio de gobierno del PNV en el Ejecutivo vasco, para la aprobación de la reforma, que salió adelante en el Parlamento con los votos a favor del PNV, la abstención de EH Bildu y los votos en contra de PSE-EE, PP, Sumar y Vox. No obstante, ha remarcado que lo que no se podía hacer es "pararse".

En todo caso, ha admitido que le gustaría que el Decreto que va a desarrollar la ley "suscitara mayores consensos de los que ha suscitado la ley", que, en todo caso, es "una buena ley para este momento".

Según ha asegurado, se va a "desarrollar el mejor Decreto posible para dar respuesta a la preocupación ciudadana, por un lado, para que las administraciones podamos ofrecer los servicios en las dos lenguas oficiales y, por otro lado, también para permitir que, cuando una persona no tiene el nivel que una plaza exige, podamos demorar ese perfil, pueda acceder al empleo público y, además, estemos obligados a ponerle los medios para que aprenda".

"BAJAR EL SUFLÉ"

En otro orden de cosas, ha apelado a "bajar el suflé y la tensión" ante la polémica suscitada en relación a los "muchos ceros" con los que se ha puntuado en la prueba de euskera de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) a alumnos de "un determinado tribunal", algo que, ha reconocido, es "estadísticamente llamativo".

Bengoetxea ha dicho comprender a cualquier estudiante que "tiene una nota baja, incluso un cero, en euskera o en otra asignatura y que condiciona su nota final y, por tanto, sus aspiraciones y sus anhelos", y también al profesorado que ejerce la docencia "con verdadera convicción de servicio público".

En todo caso, ha señalado que "el sistema es garantista" y los alumnos pueden solicitar la revisión de exámenes y después también tienen la posibilidad de acudir a la justicia, como han hecho en este caso algunos de los estudiantes.

Asimismo, tras destacar que a la PAU se han presentado 12.000 alumnos, ha expresado su preocupación por que, por estos casos, se "ponga en tela de juicio todo el sistema".

De este modo, ha considerado que "esto no puede volver a suceder", por lo que "toca" a Gobierno Vasco y EHU es "sentarse a hacer un análisis sereno y, si hay que hacer mejoras, hacerse además de la mano y consensuadas".

Preguntada por el hecho de que algunos de los alumnos suspendidos tuvieran perfiles acreditados por el Instituto HABE, Bengotxea ha asegurado no sentirse "interpelada" en relación a su funcionamiento porque "funciona a la perfección" en "el esfuerzo" que hace para que el alumnado aprenda la lengua y en los certificados de acreditación.

"Cuando otorga una certificación, está garantizando que esa persona tiene ese nivel y, si no, pregunte a cuántas personas no lo han sacado y por qué no lo han sacado", ha apelado.

En esta línea, ha insistido en que "no se pueden poner en cuestión los sistemas porque haya un conflicto que haya aflorado a los medios".

Según ha indicado, es preciso distinguir "situaciones concretas" o "problemas puntuales", en las que hay que "hacer análisis serenos y tomar decisiones" para que no se vuelvan a dar, y no "poner en tela de juicio que nada funciona, no funcionan los institutos, no funcionan las pruebas de acceso a la universidad, no funciona HABE, no funciona nada". "Este es un país que funciona", ha remarcado.

EL "VERDADERO DEBATE"

En otro orden de cosas, ha reiterado que "respeta" las "quejas" de los artistas que suscribieron un comunicado conjunto para pedir transparencia en las subvenciones públicas y, tras subrayar que las ayudas "son absolutamente legales, absolutamente transparentes y que además están razonadas", ha considerado que "lo importante es que el Gobierno apoye a toda la cadena de valor: a quien empieza, a quien tiene una idea, a quien se está desarrollando y también a quien ha llegado arriba".

A su entender, "el verdadero debate" es "qué hacemos para que cada vez tengamos más actividad cultural, conciertos, exposiciones, música, literatura, debates" y no "cómo hemos dado o por qué hemos dejado de dar un ayuda a un grupo o las que vayamos a dar a otras entidades del sector cultural o social"

Finalmente, ha reiterado que, si bien "hasta la fecha no ha sido posible" que se atienda la petición del Gobierno Vasco para que se produzca el traslado temporal del 'Guernica' de Picasso a Euskadi, no le gusta "dar por imposible nada".