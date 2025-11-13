Bengoetxea marca como reto que hablar euskera sea "una elección deseable, también en el trabajo y en la economía"

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Ibone Bengoetxea, en el primer encuentro público del proyecto Lanera - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Ibone Bengoetxea, ha marcado como reto que hablar euskera sea "una elección deseable, también en el trabajo y en la economía, un espacio en el que miles de personas desarrollan su vida diaria".

Ibone Bengoetxea ha participado este jueves en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) en el primer encuentro público del proyecto Lanera, una iniciativa impulsada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística para fomentar el uso del euskera en el ámbito socioeconómico.

En el acto han participado en torno a 125 agentes procedentes de ayuntamientos, mancomunidades y agencias de desarrollo de todo el territorio.

La consejera de Cultura y Política Lingüística ha dado apertura a la jornada destacando que el ámbito socioeconómico es "un espacio en el que el euskera tiene mucho por ganar".

En este sentido, ha subrayado que Lanera nace con el objetivo de "integrar el euskera en el corazón del desarrollo socioeconómico del país, escuchando al territorio, comprendiendo sus necesidades y construyendo soluciones compartidas".

Durante los últimos meses, el proyecto liderado por el Gobierno Vasco ha desarrollado una amplia fase de escucha con visitas a 21 comarcas y a las tres capitales, reuniones con más de 300 representantes municipales y la identificación de más de 600 experiencias relacionadas con el uso del euskera en empresas y servicios.

El diagnóstico preliminar presentado este jueves recoge entre sus conclusiones que existe mucho trabajo a favor del euskera, pero de forma dispersa; que hay grandes diferencias de recursos entre municipios; y que industria, comercio y hostelería presentan necesidades muy diferentes.

Asimismo, se señala que el sector percibe saturación de logos e iniciativas y que el euskera aparece cada vez más como un valor añadido en la atención al público, el turismo y los servicios.

TRES MESAS SECTORIALES

A lo largo de la jornada, los 125 agentes participantes han trabajado en tres mesas sectoriales -industria, comercio y hostelería- con el fin de contrastar el diagnóstico y proponer vías de mejora adaptadas a cada realidad.

Bengoetxea ha recordado que Lanera "no es un documento ni una campaña, sino un proceso compartido para que el euskera tenga un lugar natural en el trabajo, en la actividad económica y en la vida cotidiana", ha agradecido la implicación de todas las personas participantes y ha subrayado que las aportaciones recogidas hoy serán "fundamentales" para diseñar las siguientes fases del proyecto.

En la jornada han participado en torno a 125 agentes procedentes de ayuntamientos, mancomunidades y agencias de desarrollo de todo el territorio, entre los que han tomado la palabra Juan Carlos Medina, alcalde de Salinas de Añana; Alazne Txurruka, alcaldesa de Deba; Martin Aramendi, alcalde de Ataun y presidente de UEMA; Josu Larrañaga, técnico de la Mancomunidad del Txorierri; y Xabi Perez, responsable de Industria en la Agencia de Desarrollo Goieko.