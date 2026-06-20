Bermeo reunirá este domingo a 250 jóvenes dantzaris en la 38 edición del Busturialdeko Dantzari Txiki Eguna

Bermeo reunirá el próximo domingo a 250 jóvenes dantzaris en la 38 edición del Busturialdeko Dantzari Txiki Eguna - AYUNTAMIENTO DE BERMEO

BILBAO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Bermeo reunirá este domingo, 21 de junio, a 250 jóvenes dantzaris de ocho grupos de danza tradicional de la comarca en la 38 edición del Busturialdeko Dantzari Txiki Eguna. Esta cita, que se incluye en los actos del 50 aniversario de Alkartasuna Dantza Taldea Bermeo, tiene como objetivo "fomentar la transmisión de las tradiciones vascas entre las nuevas generaciones".

Con motivo de la efeméride la localidad costera será sede de "los dos grandes encuentros de danza de Busturialdea", Busturialdeko Dantzari Txiki Eguna, que se celebrará el domingo, y Busturialdeko Dantzari Eguna, previsto para el 7 de noviembre.

Según ha informado el Ayuntamiento, Bermeo ya acogió el pasado mes el Bizkaiko Dantzari Eguna, una jornada que "congregó a centenares de participantes y espectadores" en Lamera, escenario que "volverá a ser el epicentro de la actividad este domingo".