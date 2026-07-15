Bexen Cardio equipará toda la flota de EMT Madrid con 2.200 desfibriladores

Desfribiladores de Bexen Cardio - BEXEN CARDIO

BILBAO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bexen Cardio, integrada en la Corporación Mondragon y única fabricante nacional de desfibriladores, es la empresa responsable del suministro, la instalación y el mantenimiento de los 2.200 desfibriladores externos automatizados (DEA) Reanibex 100 que equiparán la flota de autobuses de EMT Madrid.

El proyecto de cardio-protección de toda la flota de EMT Madrid se ha presentado este miécoles en el Palacio de Cibeles, en un acto presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el consejero delegado de EMT Madrid, Alfonso Sánchez, además del vicepresidente de Mondragon Corporation, Javier Amézaga, y la directora general de Bexen Cardio, Digna González.

En el transcurso de la presentación, Bexen Cardio ha realizado una demostración del funcionamiento del desfibrilador Reanibex 100 y de la solución de cardio-protección conectada, que permitirá monitorizar en tiempo real el estado operativo de los equipos instalados en la flota.

La instalación de desfibriladores ha comenzado en julio y el proyecto culminará el próximo mes de octubre, momento en el que todos los autobuses municipales contarán con un desfibrilador a bordo.

Según han explicado, esta iniciativa garantiza la seguridad de millones de usuarios y sitúa a Madrid "como un referente en cardio-protección aplicada al transporte público".

Con la instalación de los 2.200 desfibriladores en la totalidad de la flota, Madrid dispondrá de una red móvil de cardio-protección única. Según han explicado, los equipos circularán de forma permanente por toda la ciudad, lo que permitirá reducir el tiempo de acceso a un desfibrilador ante una parada cardiorrespiratoria, un factor clave para aumentar las probabilidades de supervivencia.

Los autobuses de EMT Madrid transportan diariamente a cientos de miles de viajeros, por lo que la incorporación de desfibriladores convierte a la red municipal "en un importante espacio cardio-protegido al servicio de la ciudadanía". La presencia visible de estos equipos contribuye, además, a sensibilizar sobre la importancia de actuar con rapidez ante una parada cardiorrespiratoria y de iniciar cuanto antes la cadena de supervivencia.

CONTRATO

El contrato, adjudicado a Bexen Cardio el pasado mes de marzo, tiene un importe de 2.897.040 euros (sin IVA) e incluye el suministro, instalación, mantenimiento y gestión de incidencias de los equipos durante cinco años, bajo un modelo de renting.

Los autobuses incorporan el Reanibex 100, un desfibrilador externo automatizado (DEA) de fabricación española diseñado y fabricado por Bexen Cardio. El equipo está preparado para atender tanto a pacientes adultos como pediátricos y ha sido desarrollado para que pueda ser utilizado de forma "sencilla, segura e intuitiva por personas sin perfil sanitario en una situación de emergencia".

El dispositivo guía al rescatador durante todo el proceso de reanimación mediante instrucciones auditivas claras, desde la colocación de los electrodos hasta la realización de la RCP y, cuando procede, la administración de la descarga.

Además, incorpora ayudas a la reanimación cardiopulmonar como un metrónomo y un sistema de retroalimentación en tiempo real sobre la frecuencia de las compresiones torácicas, contribuyendo a mejorar la calidad de la RCP y aumentar las posibilidades de supervivencia ante una parada cardiaca.

El Reanibex 100 incorpora también un sistema de geolocalización integrado que permite conocer la ubicación de cada equipo en todo momento.

Además, la solución integral de cardio-protección conectada desarrollada por Bexen Cardio permite monitorizar de forma remota el estado de los 2.200 desfibriladores instalados en la flota de EMT Madrid las 24 horas del día.

La directora general de Bexen Cardio, ha destacado que, para la compañía, es un orgullo formar parte de "un proyecto que acerca la cardio-protección al día a día de miles de ciudadanas y ciudadanos".

"Como único fabricante nacional de desfibriladores, aportamos nuestra experiencia y capacidad técnica para ofrecer a EMT Madrid una solución cercana y adaptada a sus necesidades, orientada a contribuir a salvar vidas cuando cada minuto cuenta", ha añadido.

Por su parte, el vicepresidente de Mondragon Corporation, ha señalado, Javier Amézaga, ha destacado que Mondragon desarrolla tecnología avanzada al servicio de las personas, "generando impacto positivo en la sociedad". A su juicio, este nuevo servicio refuerza, además, la presencia diversificada de Mondragon en Madrid, donde cerca de 3.000 personas desarrollan actividad industrial, de servicios, financiera y universitaria.

"Supone una gran satisfacción que una empresa de nuestro ecosistema, Bexen Cardio contribuya a reforzar la cardio-protección de la ciudad de Madrid a través de su transporte público. Felicitamos a la ciudad de Madrid por esta iniciativa pionera, que ayudará a salvar vidas", ha agregado.