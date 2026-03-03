BIA 2026 lanza el concurso internacional "Islas de Calor en Bilbao" para repensar la ciudad frente al cambio climático

Archivo - Jardines de Albia en Bilbao, refugio climático. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización del BIA Urban Regeneration Forum, iniciativa impulsada por la Delegación en Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN), ha lanzado, para su VII edición, el concurso internacional "Bero - Uharteak / Islas de Calor en Bilbao" con el que invita a estudiantes de arquitectura y a jóvenes arquitectos recientemente titulados a presentar soluciones innovadoras frente al fenómeno de las islas de calor en los ocho distritos de la Villa, con el objetivo de repensar la ciudad frente al cambio climático.

El objeto del concurso de ideas se centra en la aportación de propuestas para solucionar la problemática ligadas a las islas de calor en la Villa de Bilbao, según han precisado los convocantes.

El certamen, según han explicado, invita a "reflexionar y proponer soluciones frente a uno de los grandes retos urbanos contemporáneos: el fenómeno de las islas de calor, que se produce cuando la temperatura en zonas urbanas es significativamente superior a la de áreas rurales o periurbanas cercanas, especialmente durante la noche, pudiendo superar los cinco grados centígrados de diferencia".

Sus consecuencias, han advertido, "trascienden el confort térmico, afectando directamente a la salud pública, la calidad del aire, el consumo energético, la biodiversidad urbana y la equidad social".

El ámbito de actuación abarca los ocho distritos principales de Bilbao: Deusto, Uribarri, Otxarkoaga/Txurdinaga, Begoña, Ibaiondo, Abando, Rekalde y Basurto/Zorroza. Las personas participantes podrán seleccionar un área concreta dentro de un distrito, un distrito completo o proponer intervenciones que puedan ser de aplicación para el conjunto de los mismos.

El concurso está dirigido a estudiantes de arquitectura y a arquitectos recientemente titulados (máximo dos años desde la obtención del título en la fecha de entrega). El plazo de presentación de propuestas permanecerá abierto hasta las 24.00 horas del 30 de abril de 2026.

Con "Bero - Uharteak / Islas de Calor en Bilbao", BIA refuerza su compromiso con el talento joven y la búsqueda de soluciones innovadoras para una ciudad "más resiliente, saludable y sostenible".

PREMIOS Y VISIBILIDAD INTERNACIONAL

El jurado seleccionará diez propuestas destacadas que serán expuestas públicamente en Bilbao durante las jornadas BIA 2026. Además, se concederán un Premio Concurso BIA IV Edición de 3.000 euros y dos accésits de 1.000 euros cada uno. La entrega de premios tendrá lugar el 29 de mayo, en el marco de las jornadas del BIA Forum.

BIA -Bilbao Bizkaia Architecture- es la plataforma para la difusión y promoción de la arquitectura vizcaína, impulsada por la Delegación en Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN Bizkaia).

El Foro de Regeneración Urbana BIA reúne la experiencia y el conocimiento de grandes empresas del sector, estudios independientes y profesionales con alto valor exportable, en un espacio de debate internacional donde arquitectura y urbanismo actúan como motores de transformación.

La VII edición da continuidad al trabajo iniciado con BIA Klima, profundizando ahora, bajo el enfoque BIA Klima II- en los aspectos técnicos, sociales y estratégicos de la relación entre arquitectura y clima, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 7: (Energía asequible y no contaminante), número 9 (Industria, innovación e infraestructura", número 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), número 12 (Producción y consumo responsables) y número 13 (Acción por el clima).