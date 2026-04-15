Bidegi invertirá 14,9 millones para rehabilitar 46 kilómetros de firme en la red de alta capacidad de Gipuzkoa

Archivo - Enlace de la AP-8. - BIDEGI - Archivo

SAN SEBASTIÁN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa destinará, a través de la sociedad foral Bidegi, 14,9 millones de euros en 2026 y 2027 a la rehabilitación de un total de 46 kilómetros de firme en las autopistas AP-8, AP-636, AP-1 y la carretera GI-20.

Según ha explicado la institución foral, las actuaciones están orientadas a mejorar de manera continua la seguridad vial y las condiciones del firme en la red de alta capacidad del territorio.

Las actuaciones se desarrollarán en dos fases. En 2026 se intervendrá en aproximadamente 21 kilómetros distribuidos en 13 tramos, mientras que en 2027 se completará la actuación con la rehabilitación de otros 25 kilómetros, alcanzando así los 46 kilómetros previstos.

En la AP-8, dirección Bilbao, se mejorarán 3,2 kilómetros entre las localidades de Mendaro, Elgoibar y Eibar, y en dirección Behobia, 2,4 kilómetros a la altura de Elgoibar y 4,3 kilómetros a la altura de Deba.

En la AP-636, dirección Bergara, se repararán 1,5 kilómetros entre Ormaiztegi y Ezkio-Itsaso, y otros 925 metros en Bergara. En dirección Beasain, un tramo de 1,6 kilómetros en Zumarraga. En la AP-1, se renovarán tres tramos en dirección Eibar: 2,8 kilómetros en Arrasate, y dos tramos de 1,9 kilómetros y 1 kilómetro en Bergara. En la GI-20, además, se reparará el tramo de 800 metros entre Errenteria y Pasaia en ambas direcciones.

En 2027 se llevará a cabo la rehabilitación de otros 25 kilómetros. De esta manera, en la AP-8, sentido Bilbao, se mejorará un tramo de 1,1 kilómetros en Zarautz, 4,5 kilómetros entre Zumaia y Deba, y un kilómetro en Mendaro; mientras que en sentido Behobia, se rehabilitarán 660 metros en Deba, y 3,9 kilómetros entre Getaria y Zarautz.

En la AP-1, sentido Eibar, se renovarán dos tramos: 2 kilómetros entre Eskoriatza y Aretxabaleta, y 2,1 kilómetros entre Arrasate y Oñati. En sentido Vitoria-Gasteiz, se mejorará el firme de otros dos tramos: 2,1 kilómetros entre Arrasate y Aretxabaleta, y 2 kilómetros entre Aretxabaleta y Eskoriatza.