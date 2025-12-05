El 'bidegorri' entre Elgoibar y Maltzaga se cortará el día 10 para realizar trabajos de hormigonado

SAN SEBASTIÁN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El carril peatonal-ciclista 'bidegorri' entre Elgoibar y Maltzaga (Gipuzkoa) se cortará al tránsito el próximo el 10 de diciembre para realizar trabajos de hormigonado de protección del tramo.

Según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa, el corte tendrá lugar entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde a la altura del punto kilométrico 16 del itinerario del Valle del Deba.

"El cierre será necesario para ejecutar trabajos de hormigonado de protección en el tramo actualmente en obras", según las mismas fuentes. Desde la institución foral han indicado que "esta actuación tiene como objetivo garantizar la seguridad del itinerario ciclista y peatonal durante el desarrollo de los trabajos, ya que puntualmente será necesario ocupar parte del 'bidegorri' con maquinaria de obra".

Según las mismas fuentes, "el hormigonado de protección tendrá una vigencia aproximada de 15 meses". "Además, a comienzos de 2026 se prevé la instalación de un pórtico de protección sobre este tramo del 'bidegorri', con el fin de reforzar la seguridad y preservar la integridad del recorrido mientras se prolonguen los trabajos de rehabilitación del viaducto extradosado de Maltzaga, que está llevando a cabo Bidegi", han añadido.