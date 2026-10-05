Bilbao acoge el 24 y 25 de noviembre un foro de soluciones de adaptación al cambio climático

LIFE IP Urban Klima 2050 y la sociedad pública Ihobe organizarán en Bilbao el 24 y 25 de noviembre el evento ADAPT AKTION - IHOBE

BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto LIFE IP Urban Klima 2050 y la sociedad pública Ihobe organizarán en Bilbao el 24 y 25 de noviembre el evento Adapt Aktion Euskadi 2050. Foro de soluciones de adaptación al cambio climático, que servirá para compartir los principales resultados, aprendizajes y experiencias desarrolladas a lo largo de los siete años de recorrido del proyecto Urban Klima 2050, en el que se han impulsado 40 acciones con la participación de 23 entidades socias.

Según ha informado la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, Ihobe, en un comunicado, el evento marcará el cierre del citado proyecto europeo y abrirá una nueva etapa para la acción climática en Euskadi para seguir trabajando hacia la resiliencia.

El encuentro servirá para compartir los principales resultados, aprendizajes y experiencias desarrolladas a lo largo de los siete años de recorrido del proyecto Urban Klima 2050, en el que se han impulsado 40 acciones con la participación de 23 entidades socias.

El foro permitirá poner en común soluciones y estrategias de adaptación al cambio climático, así como generar nuevas oportunidades de colaboración orientadas a reforzar la resiliencia del territorio y avanzar hacia una Euskadi más preparada frente a los impactos climáticos.

Adapt Aktion Euskadi 2050 reunirá a representantes institucionales, personal técnico, agentes sociales y profesionales vinculados a la acción climática y la adaptación, en un espacio de intercambio y reflexión sobre los retos y oportunidades del futuro.

El programa incluirá ponencias inspiradoras, espacios de debate y visitas técnicas a los proyectos piloto para conocer las actuaciones piloto más destacadas que se han ejecutado en el marco del proyecto.

PROGRAMA

El programa para el martes 24 de noviembre de 2026 incluirá la ponencia De Urban Klima 2050 a la nueva década de acción climática así como una mesa redonda con proyectos colaboradores, un plenario con los resultados del proyecto LIFE IP Urban Klima 2050 o mesas inspiradoras simultáneas para la puesta en valor de los proyectos piloto desarrollado en LIFE IP Urban Klima 2050 sobre costa, cuencas fluviales y zona urbana o periurbana.

El miércoles 25 de noviembre se realizarán visitas técnicas simultáneas a actuaciones desarrolladas en el marco del proyecto LIFE IP Urban Klima 2050 en los tres territorios históricos de Euskadi.

Las visitas permitirán conocer in situ algunas de las soluciones de adaptación al cambio climático impulsadas durante los siete años de trayectoria del proyecto.

La organización pondrá a disposición de las personas inscritas transporte en autobús para las visitas técnicas simultáneas. Todas ellas saldrán desde Bilbao a las 8.30 de la mañana, con regreso previsto en torno a las 14.00. Quienes deseen desplazarse por sus propios medios podrán incorporarse a la visita en el punto de encuentro que la organización indique para cada itinerario.

En Álava se visitará infraestructura verde y agrobiodiversidad para la mejora de la calidad ambiental y la resiliencia de los entornos periurbanos y se acudirá al Parque de Jundiz de (Vitoria-Gasteiz) que demuestra cómo los suelos degradados y potencialmente contaminados pueden recuperarse para convertirse en un nuevo corredor verde que captura carbono y genera servicios ecosistémicos.

Se visitará también Basaldea, en la capital alavesa, que muestra cómo la agrobiodiversidad puede fortalecer la agricultura, aumentar su resiliencia frente al cambio climático e integrarla de forma armónica en el paisaje rural.

Bizkaia se mostrará la adaptación climática frente a inundaciones fluviales y costeras mediante la regeneración ambiental del medio natural y la creación de espacios públicos más seguros y resilientes

En el territorio vizcaíno se visitarán Bakio y se mostrará la creación de una marisma interior y un bosque inundable para mejorar la calidad ambiental del entorno, favorecer la biodiversidad y aumentar la protección frente a inundaciones.

Se acudirá también a Tonpoi, en Bermeo, donde podrá observarse la recuperación ambiental y social del entorno mediante la creación de una infraestructura verde periurbana de uso público adaptada al cambio climático.

Por ultimo, en Gipuzkoa se mostrará la adaptación al ascenso del nivel del mar y a los eventos extremos, y restauración de cauces fluviales para la mejora de la resiliencia climática y la conectividad ecológica

En este caso se visitará Errekatxulo, en San Sebastián, para comprobar la recuperación del cauce natural y de la vegetación de ribera para mejorar la calidad ecológica del ecosistema fluvial y contribuir a la prevención de inundaciones.

Se acudirá también a Zarautz, donde podrán verse actuaciones para reforzar la protección frente a inundaciones costeras mediante la mejora del malecón y la remodelación de diversos accesos en el entorno de la playa.