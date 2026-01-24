Bilbao acogerá el lunes Gure Ardoak con 80 bodegas expositoras y hasta 700 invitados

Archivo - Cata de vino - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

BILBAO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y la fundación HAZI celebrarán este lunes en el Palacio Euskalduna de Bilbao Gure Ardoak 2026, un evento dirigido a profesionales de la hostelería, restauración, distribución, comercio minorista, retail y escuelas de hostelería que congregará a 80 bodegas expositoras y contará con una previsión de 700 invitados.

Según ha informado el Gobierno vasco en un comunicado, a lo largo de la jornada, las personas asistentes podrán recorrer los distintos puestos, participar en catas guiadas de vino, sidra, cervezas y destilados, y mantener encuentros orientados al 'networking' profesional y a la generación de oportunidades de negocio.

La cita reunirá a alrededor de 80 bodegas y productores de vinos de Rioja Alavesa, txakolis de Araba, Bizkaia y Getaria, sidras de la denominación Euskal Sagardoa, cervezas artesanales Basque Beer, licores y otras bebidas vascas, han detallado desde el departamento.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha subrayado que el evento demostrará "la excelencia de nuestras bebidas y reforzará un sector que combina tradición, calidad e innovación", y ha defendido que es la apuesta del Ejecutivo vasco "por un sector competitivo, sostenible y moderno, capaz de generar valor económico y social en nuestro país".

El evento contará exclusivamente con público profesional invitado, con 615 inscripciones registradas hasta este momento y una previsión de acercarse a los 700 visitantes, en línea con el ritmo de inscripción de la edición anterior, han recordado. También se contará con la participación de compradores internacionales, con la asistencia confirmada de diez profesionales procedentes de México y Suiza.

Además, se ha contactado con más de 80 distribuidores, con 51 personas confirmadas de 18 entidades, "reforzando el carácter profesional y comercial del encuentro", han destacado.

A lo largo de la jornada, los asistentes podrán recorrer los espacios expositivos y participar en un programa de actividades con catas y charlas coordinadas por el divulgador Mikel Garaizabal.

El programa cuenta con la participación de profesionales del sector como José Ignacio Junguitu, Iñaki Suárez, Koro Santos o representantes de entidades como DESTILATU y Basque Beer, que abordarán cuestiones como las tendencias en el mundo de las bebidas, el papel del txakoli y la sidra en la restauración, la expansión de los vinos ecológicos o el auge de la cerveza artesanal en Euskadi.