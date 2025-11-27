Bilbao actualizará su programa educativo de prevención de violencia machista para intervenir en espacios informales

Una pancarta durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, - A. Pérez Meca - Europa Press

BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal de Bilbao revisará y actualizará el contrato vinculado al programa educativo de prevención de violencia machista para incorporar "de forma más sólida" la intervención en espacios informales y, para ello, impulsará un estudio para "conocer mejor cómo se relaciona la juventud en esos ámbitos, qué barreras se encuentran y qué estrategias resultan más efectivas".

El pleno de este jueves ha debatido una moción de EH Bildu que pedía a creación de un recurso municipal permanente en el centro municipal de La Perrera en materia de violencia machista, destinado a mujeres jóvenes.

Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de gobierno de PNV y PSE, con el apoyo de Elkarrekin Bilbao y PP y la abstención de EH Bildu, en la que se insta al gobierno local a impulsar la revisión y actualización del programa educativo municipal de prevención de la violencia machista, con el fin de mejorar su capacidad para llegar a la juventud también en los espacios de educación no formal.

En la defensa de su moción, la edil de EH Bildu Garazi Perea ha señalado que las instituciones públicas, y especialmente los ayuntamientos, que "somos la administración más cercana, tenemos la responsabilidad de impulsar políticas activas de prevención, formación y apoyo dirigidas a todas las edades" y ha advertido que "los datos demuestran que tenemos que hacer hincapié en las personas jóvenes".

Según ha remarcado, "la detección precoz y el acceso a recursos seguros y cercanos es fundamental para romper el ciclo de la violencia y evitar que situaciones que empiezan siendo control, celos o aislamiento deriven en agresiones más graves".

Por eso, desde EH Bildu proponen que en el centro municipal de La Perrera, "un espacio para la juventud bilbaína, se ponga en marcha un servicio permanente de orientación, prevención y asesoramiento para mujeres jóvenes en materia de violencia machista". "Un recurso accesible, confidencial y especializado, atendido por personal formado en igualdad", ha demandado.

Además, plantean que este servicio se coordine con el resto de recursos municipales existentes, así como con centros educativos, asociaciones feministas y entidades sociales porque "la violencia machista no se combate desde un único frente", sino que "requiere redes, alianzas y una estrategia integral que llegue allí donde las jóvenes están, donde socializan y donde pueden pedir ayuda sin miedo".

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals, ha apuntado que en Bilbao, "de los 191 casos de delitos contra la libertad sexual denunciados entre enero y octubre de este año 2025, un número importante ha sido contra mujeres jóvenes", por lo que "hay razones de sobra para alarmarse y no solo por la violencia que sufren directamente las mujeres jóvenes".

Según ha advertido, "muchas mujeres jóvenes no identifican como violencia el control y el sometimiento por parte de sus parejas y no lo asimilan a la violencia de género, es más, una gran mayoría considera que es un fenómeno ajeno a ellas y cosa de mujeres mayores".

Por ello, ha considerado "absolutamente pertinente" la propuesta de EH Bildu porque "los datos, desde hace años, justifican con creces la creación de un recurso municipal permanente de orientación, prevención y asesoramiento para mujeres jóvenes en materia de violencias machistas".

En cuanto al espacio físico propuesto, cree que el centro municipal de La Perrera puede ser un lugar, aunque, a su entender, la futura Casa de las Mujeres de Atxuri sería el espacio "más idóneo" para este tipo de servicios públicos feministas.

Viñals ha considerado bien revisar y actualizar el programa educativo municipal de prevención de la violencia machista, "con el fin de mejorar su capacidad para llegar a la juventud en espacios de educación formal y no formal".

La portavoz del PP, Esther Martínez, ha dicho que "hace falta más implicación por parte de muchos sectores, obviamente del sector educativo, de todas las administraciones públicas y también, y fundamental, desde las familias de cada uno de nosotros" en la prevención de la violencia machista.

Martínez se ha mostrado de acuerdo en que "hay que seguir haciendo cada día más y teniendo más recursos para educar a nuestros jóvenes" porque, "a día de hoy, desgraciadamente, siguen siendo todavía pocos los que se tienen a disposición de las mujeres que sufren este tipo de violencia".

Asimismo, ha advertido que la denuncia es "una cuestión fundamental y muy importante, pero no tiene que ser la denuncia la que abra la puerta a tener los recursos públicos que necesite una mujer que ha sufrido violencia de género.

CASA DE MUJERES

Desde el gobierno municipal, la concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun, ha señalado que Bilbao ya cuenta con un recurso municipal especializado de intervención y asesoramiento para mujeres y víctimas de violencia machista ubicado en el edificio Aznar, que ofrece "atención integral, psicológica, jurídica y social a mujeres de todas las edades y astienden sin que exista una denuncia previa".

Además, ha recordado que en la futura Casa de Mujeres de Bilbao se tiene previsto también incluir un espacio específico de preparación, prevención y acompañamiento para mujeres de todas las edades, "reforzando así la cercanía y accesibilidad del apoyo municipal".

Asimismo, ha señalado que la estrategia integral de prevención, sensibilización y formación frente a la violencia machista que desarrolla su área "se materializa desde talleres comunitarios a los distritos, formaciones a empresas y entidades y programas educativos en los centros escolares hasta una red de escuelas de empoderamiento para mujeres en distintos barrios".

En cuanto al trabajo con la población infanto-juvenil bilbaína, Urtasun ha destacado que su área cuenta con "un programa deminista y coeducativo, que promueve el pensamiento crítico y la corresponsabilidad entre adolescentes, familias y profesorado".

Durante el curso 2024-2025, ha apuntado que 14 centros educativos y 631 estudiantes han participado en los talleres de prevención de violencia machista, que tienen como objetivo final "la consecución de herramientas para identificar y frenar esas violencias cotidianas" y, además de "enseñar qué es la violencia machista, el programa permite detectarla en el aula y en las relaciones entre iguales".

Al mismo tiempo, ha destacado, se ofrecen espacios específicos para el empoderamiento de las chicas y para que los chicos cuestionen los modelos hegemónicos de masculinidad, promoviendo relaciones basadas en el respeto, la igualdad y los buenos tratos". "Ese trabajo directo en los centros educativos no solo previene, también detecta y activa recursos", ha subrayado.

Urtasun ha dicho que, "siendo conscientes del trabajo desarrollado hasta ahora y del papel clave del programa educativo", creen "positivo reforzarlo con un compromiso adicional". A su entender, para que este programa "siga siendo eficaz, debemos mejorar su capacidad de llegar también a la juventud, pero en espacios de educación no formal, donde hoy detectamos mayores retos y dinámicas distintas a las del entorno escolar".

En consecuencia, ha dicho, el gobierno municipal se compromete a "revisar y actualizar el contrato vinculado al programa educativo de prevención, incporando de forma más sólida la intervención en esos espacios informales". Para ello, ha anunciado, impulsarán un estudio previo que permita "conocer mejor cómo se relaciona la juventud en esos ámbitos, qué barreras se encuentran y qué estrategias resultan más efectivas".