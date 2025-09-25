Bilbao agilizará el derribo de pabellones en Zorrozaurre donde se han identificado a 62 jóvenes pernoctando

PP pide "desocupar todos los edificios de Zorrozaurre en los que pernoctan personas en condiciones insalubres"

El Ayuntamiento de Bilbao colaborará con la Comisión Gestora de Zorrozaurre para adelantar y agilizar los derribos de los pabellones de esta zona que están fuera de ordenación, donde se han identificado a 62 jóvenes pernoctando en los primeros que se van a demoler, los de Lancor y Consonni, de los que 48 han pasado por el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS).

Este compromiso se recoge en la enmienda de modificación del equipo de gobierno de PNV y PSE-EE a una moción del PP aprobada en el pleno de este jueves. En su iniciativa, los populares pedían la puesta en marcha de un plan de colaboración público privada para "desocupar todos los edificios de Zorrozaurre en los que pernoctan personas en condiciones insalubres".

La portavoz del PP, Esther Martínez, ha denunciado la situación en la que están "tantos y tantos pabellones en Zorrozaurre, con cientos de personas durmiendo en unas condiciones absolutamente indignas, en una situación que desde hace muchos años está generando conflictividad e inseguridad ciudadana".

Tras indicar que "se han escriturado algunas viviendas de protección oficial en Zorrozaurre, y esas comunidades han tenido que contratar seguridad privada ante la situación de inseguridad en la que están viviendo", Martínez ha advertido que "no se puede seguir mirando hacia otra parte, porque por mirar hacia otra parte el problema no se va a solucionar".

En ese sentido, ha precisado que no se trata de que "se hagan las cosas más rápido" y ha reprochado al equipo de gobierno que "han tenido trece años para agilizar todo esto, para hacer que esos inmuebles no se ocupen y para hacer que esas calles de Zorrozaure, haya pabellones que estén abandonados o no, sean transitables".

"Y en estos momentos muchas de estas calles no son transitables sin sentir bastante temor a cualquier hora del día", ha criticado, para exigir "un plan diseñado con un tiempo muy determinado, que tiene que ser muy breve, para poner fin a esta situación", y denunciar que el equipo de gobierno no tiene inventariado cuántas personas están viviendo en los edificios abandonados.

El concejal de Elkarrekin Bilbao Xabier Jiménez ha afirmado que al PP "las decenas de personas que se ven obligadas a dormir en un pabellón o un edificio en ruinas por no tener a donde ir le importan un comino y solo importa mostrarse poderoso con el débil".

En cuanto a la enmienda del equipo de gobierno, ha dicho que, "con bastante mas discreción, pasa de puntillas por todo esto, y directamente insta a adelantar y agilizar los derribos de los pabellones de Zorrozaurre que están fuera de ordenamiento".

Para Elkarrekin Bilbao, "ahora mismo lo nuclear son las personas" y, en ese sentido, ha reprochado que para el PNV y el PSE-EE "no existen las 60 personas que pernoctaban en los pabellones de Lancor y Consonni", identificadas la madrugada del miércoles al jueves de la semana pasada en un "amplio despliegue policial", mientras que para el PP "lo que hay que desokupar, a través de la colaboración publico-privada".

"El debate que deberíamos estar hoy teniendo aquí es el presente. La situación en la que se encuentran esas decenas de personas que sobreviven en unas ruinas y por qué esas personas siguen pernoctando ahí", ha subrayado.

La portavoz de EH Bildu, María del Río, ha considerado que tanto la moción del PP como la emnienda del equipo de gobierno "se quedan cortas, ya que no proponen soluciones integrales y no tienen en cuenta que en los pabellones que se trata de desokupar y de derribar viven personas, algunas además desde hace muchos años" .

"Haciendo caso a los cálculos más conservadores, quienes habitan en esos pabellones supondrían más de un 20% de los vecinos de Ribera de Deusto. No es desde luego una cuestión menor, que podamos ni debamos obviar", ha advertido, para considerar que "se podían haber acelerado los procesos de derribo, incluso idealmente se podría haber pensado en usos temporales que enriquecieran el barrio".

En cualquier caso, ha señalado que "nunca es tarde para ponernos a pensar en clave de soluciones", pero partiendo de "un diagnóstico realista, sin hacernos trampas y sin ocultar las partes del problema que presentan más dificultades" porque "hoy esos pabellones son la vivienda de muchas personas, la casa de muchas personas en una situación vulnerable".

GOBIERNO

Desde el equipo de gobierno, el concejal de Acción Social, Juan Ibarretxe, ha asegurado que en su área "sí conocen la realidad de Bilbao", participan en los recuentos de forma "activa" y saben "identificar dónde están las personas y el número de personas". "Y lo hacemos público porque nos preocupa la gente", ha añadido.

En ese sentido, ha precisado que, de los 62 identificados en el último despliegue policial, 48 habían pasado por el SMUS y "se les está dando la tramitación de cualquier persona que está en calle sobre los recursos sociales que tenemos".

Por su parte, el concejal de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público, Asier Abaunza, ha destacado que el Ayuntamiento de Bilbao es el municipio de Bizkaia que "más hace por acabar con el sinogarismo en las calles de la ciudad", y ha recordado que el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS) atendió en 2024 a un total de 18.539 personas.

Abaunza ha precisado que por los pabellones abandonados de Zorrozaurre "no solamente pasa la Policía Municipal", sino que "pasa el SMUS, pasa el servicio de calle y atendemos a la gente que está ahí".

El edil ha reconocido que el proyecto en Zorrozaurre es "un proceso largo" y están intentando "acelerarlo", y ha afirmado que "la solución no pasa, como plantea el PP, por echar a todo el mundo a la calle y tapiar los pabellones" porque "al día siguiente te pueden volver a entrar" y porque "tenemos que avanzar en lo que el planeamiento tiene previsto y las cuestiones urbanísticas no son de un día para otro".

Según ha puntualizado, donde quedan pabellones es en la unidad de ejecución 2, donde todavía se está por aprobar el proyecto de reparcelación, mientras que en la unidad de ejecución 1 "está todo construido y la gente ya viviendo en las viviendas". También ha pedido que no se lancen "mensajes de que aquello está abandonado, de que no atendemos, de que no escuchamos, porque estamos en comunicación permanente con todos los vecinos".