Bilbao analizará en el Silver Economy Forum de Manchester "los desafíos y objetivos de ciudades amigables con la edad"

BILBAO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Ayuntamiento de Bilbao, encabezada por el alcalde, Juan Mari Aburto, participará en Manchester (Inglaterra) en el Silver Economy Forum 2025 que se celebrará los días 11 y 12, donde junto a 250 líderes internacionales "abordarán los desafíos y objetivos de las ciudades amigables con la edad".

La delegación bilbaÍna estará compuesta, asimismo, por Eider Inunziaga, concejala del Área de Euskera, Atención y Participación Ciudadana e Internacional; y Juan Ibarretxe, concejal de Acción Social, ha detallado el consistorio en un comunicado.

El Silver Economy Forum 2025 incidirá en "el papel transformador" de las ciudades amigables con la edad "para adaptar la vida, el trabajo y las comunidades del siglo XXI a las necesidades de una población que envejece".

También destacará cómo estas ciudades pueden impulsar políticas públicas, fomentar el envejecimiento saludable y acelerar el crecimiento de la Economía Plateada global. "Apostar por un desarrollo urbano amigable con la edad genera oportunidades económicas, reduce el edadismo, mejora la salud pública y aprovecha el talento de toda la población", ha añadido el consistorio.

SEF 2025 reunirá a 250 líderes internacionales del sector público y privado que compartirán estrategias, políticas e innovaciones que están dando forma a comunidades sostenibles e intergeneracionales. El programa incluirá sesiones exclusivas, visitas a proyectos emblemáticos en Mánchester y la participación de una delegación internacional de ciudades amigables con la edad, han explicado.

En ese sentido, Aburto intervendrá el martes en un Panel de alcaldes y altos funcionarios para compartir iniciativas amigables con la edad que tratará sobre los desafíos y objetivos que definen las Ciudades Amigables con la Edad en todo el mundo.

El alcalde también presentará la Carta de Valores de Bilbao y el pacto de políticas sociales municipales, y ofrecerá la experiencia de Bilbao como ciudad amigable con las personas mayores, para que otras ciudades la puedan adaptar a su realidad y responderá a diversas cuestiones ya planteadas.

También citará los diversos planes quinquenales (III Plan 2020-2024 y el IV Plan 2025-2029), el trabajo del Grupo Motor y el liderazgo ciudadano, la innovación en gobernanza o el trabajo transversal y los compromisos en áreas estratégicas.