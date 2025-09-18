Bilbao anima al comercio y la hostelería a aprender y mejorar el euskera a través del programa municipal Biribilko

BILBAO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao anima al comercio y a la hostelería a aprender y mejorar el euskera a través del programa municipal Biribilko, con el objetivo de facilitar el aprendizaje y uso en las relaciones con la clientela, proveedores y compañeros.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, los hosteleros y comerciantes bilbaínos tienen de plazo hasta el 10 de octubre para inscribirse en la web Biribilko, llamando al 688 739 015 o en los propios euskaltegis donde se impartirán las clases.

Que Bilbao cuente con un comercio y una hostelería cada vez más euskaldunes es el objetivo del Ayuntamiento de Bilbao con este programa municipal que, tras finalizar los cursos, al final de junio, devolverá el coste total de la matrícula al alumnado que haya asistido al menos al 75% de las clases (68 horas de clase) y al menos hasta el 1 de mayo.

Quienes asistan regularmente a las clases recibirán un certificado personalizado de asistencia al curso Biribilko 2025-2026, siempre que se garantice una asistencia mínima a las clases del 75%. Además, si lo desean, recibirán gratuitamente diccionarios del ámbito comercial y hostelero castellano-euskera.

Asimismo, podrán contar con el servicio gratuito de traducción (de castellano a euskera) de textos comerciales y hosteleros de carácter público (carteles) para su utilización en los establecimientos.

El Ayuntamiento desarrolla este programa municipal con la colaboración de HABE y los euskaltegis homologados, bilbaoDendak y las asociaciones de comerciantes de diferentes zonas de la ciudad; y la Asociación de Hosteleria de Bizkaia.

Los cursos están subvencionados, tienen un coste de 90 euros, una duración de 90 horas y ofrecen dos niveles de formación: curso de euskera comercial básico y curso para la mejora del euskera comercial.

Las clases se imparten dos días a la semana, los lunes y miércoles o los martes y jueves de octubre de 2025 a junio de 2026, y los participantes podrán elegir entre horario de mañana, mediodía o tarde.