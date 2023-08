Bilbao aplicará en fiestas estrategias antisexista y contra incidentes racistas, xenófobos, antigitanos y LGTBIQ+fóbicos

El alcalde Juan Mari Aburto advierte a los agresores de que no les quieren en Bilbao



BILBAO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao, además de una estrategia municipal contra las agresiones sexistas, desarrollará por primera vez un programa contra los incidentes racistas, xenófobos, antigitanos y LGTBIfóbicos en la Aste Nagusia 2023, según han explicado el alcalde de la villa, Juan Mari Aburto, y la concejala de Igualdad, Cooperación, Convivencia e Inmigración, Kontxi Claver, en la presentación de las medidas de prevención y sensibilización ante las agresiones que se puedan producir durante las fiestas.

Según ha argumentado Aburto puede haber quien piense que desde el Ayuntamiento ponen "la venda antes de la herida", pero ha considerado que "deben poner pared" con quienes "niegan la realidad de estas agresiones". "Alzaremos la voz para decir que "no es no", ha añadido. El alcalde ha deseado que ojalá "no pase nada" y "la fiesta sea la única protagonista", pero también ha mandado un mensaje a los posibles a los posibles agresores. "A los agresores les decimos que no les queremos en Bilbao", ha zanjado Aburto.

Claver, por su parte, ha expresado el deseo de que "la ciudadanía se implique para dejar claro que en Bilbao no hay lugar a la violencia". "No podemos dar un paso atrás en este sentido, cada agresión tendrá respuesta", ha afirmado. "Las fiestas son un espacio para todas las personas, de todas las edades, de todas las creencias, de todos los géneros , procedencias, culturas, sentimientos, gustos...", ha señalado.

Bilboko Konpartsak, por su parte, ha expresado su deseo de una Aste Nagusia en la que "todas las personas se sientan seguras". "El miedo no tiene cabida en estas fiestas, por eso apoyamos al Ayuntamiento en su campaña", han añadido.

CONTRA AGRESIONES SEXISTAS

"Solo sí es sí / Bakarrik bai da bai" es el lema de la campaña contra agresiones sexistas, el mismo utilizado ya en la campaña del pasado año y que sigue la estrategia iniciada en 2019, con el que el Ayuntamiento "muestra su firme posicionamiento contrario a las agresiones sexistas y a cualquier tipo de violencia". Además, busca "interpelar tanto a hombres como a mujeres, lograr el empoderamiento de las mujeres y reclamar la responsabilidad activa de los hombres y d etodo el conjunto de la sociedad".

La imagen de la campaña contra la violencia hacia las mujeres diseñada para Aste Nagusia muestra a Marijaia alzando los brazos con dos pulseras, una de color morado y otra color arcoiris, mostrando su rechazo, con el gesto de sus manos, a cualquier tipo de violencia, se ha mostrado yadurante este mes de agosto en diferentes soportes publicitarios y municipales y que se continuará exhibiendo en los escenarios de los conciertos, Oficinas de Turismo de la Villa, pantallas y konpartsak, comercios, hoteles y restaurantes que quieran sumarse.

El mismo sábado, con el inicio de Aste Nagusia, el Ayuntamiento activará la estrategia municipal, en la que además de las áreas municipales de Igualdad y Fiestas, está involucrada la Policía Municipal y el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS). Durante la Semana Grande, en el caso de que se suceda una agresión, el Consistorio dispone de un servicio de acompañamiento psicológico y jurídico para la mujer agredida y para los familiares.

Además, como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak han acordado un protocolo de asesoramiento y actuación en caso de agresiones sexistas en Aste Nagusia. En esta edición, se ha actualizado su diseño, siendo su contenido más visual y fácil de comprender. Por primera vez, estos materiales informativos estarán disponibles en ocho idiomas: además de en euskera y castellano, se podrán consultar en inglés, francés, árabe, chino, rumano y portugués.

Otro material difundido en fiestas, para identificar y saber cómo actuar ante estas situaciones, son las guías informativas. En la guía contra agresiones machistas, en euskera, castellano, inglés y francés, se explican qué son las agresiones sexistas y se recogen recomendaciones para prevenir y actuar ante cualquier suceso de este tipo.

Como ya ocurrió en la pasada edición de Aste Nagusia, el Ayuntamiento dispondrá de puntos morados en los espacios de conciertos de mayor afluencia como son Abandoibarra y Parque Europa, y este año se suman la Plaza Nueva, la Pérgola del Parque de Doña Casilda y Plaza Circular. Personal que ha recibido formación sobre las agresiones sexistas, así como, incidentes de odio racista, xenófobo, antigitano y LGTBIQ+fóbico atenderá, acompañará y ofrecerá ayuda a quienes así lo requieran.

CONTRA INCIDENTES DE ODIO

Como novedad, la estrategia municipal diseñada para estas fiestas contra las agresiones sexistas, aborda, los incidentes de odio LGTBIQ+fóbicos, racistas y xenófobos, para el que también se cuenta con un protocolo de asesoramiento y actuación ante incidentes de odio racista, xenófobo, antigitano y LGTBIQ+fóbico que puedan producirse durante las fiestas. Se trata de una iniciativa a la que Bilbao es uno de los primeros consistorios en sumarse en Euskadi.

De esta manera, se ha fijado un procedimiento "claro y estructurado" para atender a las personas que sufran cualquier incidente de este tipo, "poniendo a la víctima en el centro y asegurando su mejor atención y orientación, buscando una respuesta adecuada y proporcionada a las consecuencias que haya producido dicho acto en la víctima y en la convivencia comunitaria".

Del mismo modo, la información útil estará igualmente disponible en ocho idiomas: euskera y castellano, inglés, francés, árabe, chino, rumano y portugués. En este ámbito, también se ha comenzado a difundir la guía de actuación local ante los incidentes de odio de esta naturaleza, impulsada por el Gobierno Vasco.

RECURSOS ANTE AGRESIONES

Además de la presencia de Puntos Morados, como parte de la nueva estrategia municipal y en la línea del trabajo preventivo y comunitario llevado a cabo por el Ayuntamiento, durante el mes de julio se han impartido diversas sesiones de formación e información con más de treinta organizaciones y entidades que desarrollan su trabajo en la capital vizcaína. La finalidad de estas sesiones ha sido extender la red de agentes que asuman el compromiso de actuar frente a las agresiones sexistas y LGTBIfóbicas, así como otros incidentes de odio.

También es novedad de esta edición la colocación de pegatinas, en los baños públicos, con los números de teléfonos donde llamar en caso de verse en la necesidad de denunciar cualquier tipo de agresión: el de la Policía Municipal y Emergencias (092 y 112), Servicio Municipal de Urgencias Sociales (94 470 14 60) y el Área de Igualdad (94 420 48 38).

Otra herramienta para evitar posibles agresiones que estará disponible también durante las fiestas es la aplicación EraStop que ofrece una triple utilidad: enviar una señal inmediata a la Policía Municipal cuando se está sufriendo, o se siente próxima la amenaza de un posible ataque, dar la voz de alarma ante una agresión si se es testigo de ella y solicitar a alguno de los contactos de nuestra agenda un acompañamiento virtual en tiempo real durante un trayecto.