Bilbao asegura que la neutralidad religiosa del Ayuntamiento está "garantizada" y rechaza un Reglamento de Laicidad

Seguirá trabajando con la Mesa de Participación de la Diversidad Religiosa para promover la libertad de conciencia y de religión

BILBAO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Bilbao ha rechazado la elaboración de un Reglamento de Laicidad Municipal porque la neutralidad religiosa y la laicidad del Ayuntamiento bilbaíno "están garantizadas", según ha asegurado el concejal de Derechos Humanos, Convivencia, Cooperación e Interculturalidad, Iñigo Zubizarreta.

El pleno ordinario de este jueves en el Ayuntamiento de Bilbao ha debatido una moción de Elkarrekin Bilbao que planteaba elaboración y aprobación de un 'Reglamento de Laicidad Municipal'.

Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de gobierno de PNV y PSE, que insta al ejecutivo local a "seguir trabajando con la Mesa de Participación de la Diversidad Religiosa como espacio de participación y encuentro para promover la libertad de conciencia y de religión, visibilizar y reconocer la heterogeneidad religiosa de nuestra sociedad, fomentar el diálogo, la convivencia pacífica y la tolerancia mutua entre las comunidades religiosas, y mejorar la gestión pública de la diversidad religiosa al articular la administración con las diferentes sensibilidades religiosas".

En la defensa de su moción, el concejal de Elkarrekin Bilbao Xabier Jiménez ha señalado que Bilbao "ha dejado de ser católica, en realidad nunca lo ha sido, una parte lo ha sido y lo es, pero una parte sustancial de los vecinos de la villa ni lo son, ni lo somos".

En ese sentido, ha apuntado que, según el ultimo barómetro de Ikuspegi sobre el mapa de las religiones, "hasta 15 confesiones religiosas conviven en la ciudad, y el número de personas que no cree, que no creemos en ninguna religión, ha crecido, además, de forma exponencial del 23,9% en 2019 al 33,9% en 2022".

Tras remarcar que "el número de personas ateas, no creyentes ha crecido 10 puntos en apenas tres años" y que el número de centros de cultos de confesiones religiosas que no son la iglesia católica en Bilbao "ha crecido de manera exponencial", ha dicho que la bilbaína "es una sociedad plural desde el punto de vista de las creencias religiosas, por lo que desde las administraciones publicas debemos ser respetuosos con las mismas y ofrecer un trato de igualdad a todas ellas".

Según ha mantenido, "un trato de igualdad que solo se puede garantizar mediante la neutralidad" del Ayuntamiento ante el hecho religioso, al tiempo que ha recordado que "la propia Constitución afirma, en su artículo 16, que ninguna confesión tendrá carácter estatal".

Jiménez ha dicho que el ayuntamiento "está lejos de esa neutralidad ante el hecho religioso, asistiendo a misas y también participando en calidad de sujetos a actos religiosos". "Los pasados 14, 15 y 16 de agosto a cuatro misas en tres días. Algo que no sé ni si la persona más beata ha podido llegar a hacer algún día", ha criticado.

Por ello, ha defendido la elaboración y aprobación de un Reglamento de Laicismo municipal, que permita, "en observancia a los principios de aconfesionalidad, la promoción de la libertad de conciencia y la diversidad en que ésta se manifiesta en nuestra sociedad", así como "la inclusión de criterios que den respuesta a cuestiones que puedan suscitarse en el ámbito municipal".

El concejal del PP Ángel Rodrigo ha considerado que, "en comparación con otras muchas ciudades de nuestro entorno, de Bizkaia, incluso del conjunto de Euskadi y de España", el Ayuntamiento de Bilbao "no es desde luego sospechoso de tener a la curia romana por sus pasillos constantemente o que el obispo de Bilbao tenga un despacho en este ayuntamiento".

Rodrigo ha preguntado si "está en peligro la libertad de conciencia y la libertad de ideología" y ha enmarcado la participación del Ayuntamiento en actos religiosos como la celebración de la Virgen de Begoña en "la tradición".

"Eso no quiere decir que los compartamos o que los defendamos, quiere decir que son parte de nuestro patrimonio, y no podemos obviarlos, separarlos o eliminarlos", ha defendido, para acusar a Elkarrekin Bilbao de querer "sustituir el consenso social, que nos hemos dado como sociedad, para imponer su verdad política".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, María del Río, ha dicho que debemos guiarnos tanto por el "derecho fundamental a la libertad religiosa", como por el "principio de laicidad, garantizando la igualdad entre creyentes y no creyentes".

En ese sentido, ha planteado que en la Mesa de Participación de la Diversidad Religiosa, compuesta por 15 comunidades de nueve religiones distintas, estuvieran también representadas personas "con convicciones no religiosas".

"NEUTRALIDAD"

El concejal de Derechos Humanos, Convivencia, Cooperación e Interculturalidad, Iñigo Zubizarreta, ha asegurado que desde el Gobierno municipal defienden "con claridad la separación y neutralidad de los poderes públicos ante el hecho religioso", lo que "conlleva a que el Ayuntamiento debe tratar de forma igualaria a toda la ciudadanía, independientemente de que tenga o no tenga creencias religiosas y en caso de tenerlas, que sean unas u otras".

Dentro de ese marco, ha añadido, defienden "el reconocimiento e interlocución con las confesiones religiosas, dada su representatividad social, al igual que se mantienen relaciones y coordinación con otras entidades de carácter privado, siempre en beneficio del interés general de la ciudadanía".

Desde esa base, ha apuntado, el ayuntamiento desarrolla desde 2011 el Programa Municipal para la Gestión de la Diversidad Religiosa, "dirigido a promover el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia y de religión en un contexto laico, a través del diálogo y colaboración con las entidades religiosas y no religiosas presentes en Bilbao".

Este programa, ha recordado, está enmarcado en el tercer plan Bilbao-Ciudad Intercultural, alineado con la iniciativa Intercultural Cities del Consejo de Europa y se guía por "los principios generales de igualdad y no discriminación, responsabilidad pública, participación y corresponsabilidad social y prevención".

Dentro de este programa, ha indicado, se encuentra la Mesa de Participación de la Diversidad Religiosa "como foro de diálogo y encuentro entre el Ayuntamiento y las diferentes confesiones religiosas con presencia en el municipio".

Actualmente, ha detallado, conforman esta mesa nueve confesiones representadas por trece comunidades y tiene como misión "reflexionar e impulsar acciones dirigidas a favorecer el ejercicio de la libertad de conciencia y de religión en un contexto de convivencia ciudadana y de defensa de los derechos humanos en la ciudad".

Asimismo, ha remarcado que el hecho de que representantes de la corporación acudan a diferentes celebraciones religiosas tiene que ver con el "principio de colaboración con las entidades religiosas como agentes sociales".

Por su parte, la portavoz del PSE-EE, Nora Abete, ha coincidido en que hay que seguir trabajando en la Mesa de Participación de la Diversidad Religiosa y "quizá habrá que pensar en ampliar también la participación en esa mesa de diversidad religiosa" y "avanzar entre todos y entendiéndonos, no centrándonos únicamente en una fe".