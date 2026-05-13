Bilbao BBK Live continúa la celebración de su 20 aniversario con Hirian y el estreno de Mendian Hirian

Archivo - Recinto del Bilbao BBK Live en las últimas horas del montaje (archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Bilbao BBK Live continúa la celebración de sus 20 años reforzando una vez más su compromiso con la música con dos citas de acceso libre muy especiales que amplían la programación del festival más allá de los días de festival. Hirian, una iniciativa ya consolidada dentro del calendario previo del festival, se celebrará finalmente el 6 de junio en Zorrotza. Al día siguiente, el 7 de junio, Kobetamendi acogerá por primera vez Mendian, una nueva propuesta nacida en el marco de la programación especial del aniversario.

Según ha informado la organización, el 6 de junio, Hirian llenará de cultura y diversidad las calles de Zorrotza con una programación de acceso libre, cuatro escenarios ubicados en la plaza junto a la estación de tren, el frontón de Zorroza, el Parque del Ferial y la Cancha de Zorroza y alrededor de 20 artistas.

La frescura veraniega de Colectivo Da Silva; la diversión asegurada de Samantha Hudson; el carácter festivo de Buhos; la pintoresca propuesta de Laaza; la sensibilidad de Marwán; la reivindicación del ska de Juantxo Skalari & La Rude Band; el revivalismo de White Coven; el sensual R&B y afropop de Suzete; el rap directo de Faenna; la autenticidad de No Quiero; el indie atemporal de Australian Blonde; el eclecticismo de Xavibo; la soleada música de Dav' Kingston; y el polifacético Betto Snay formarán parte de una jornada que reivindica la cultura de base y la identidad de barrio.

La programación se completa con un escenario dedicado a sesiones DJ, con la electrónica social de Bihotza, la polivalente Inés Hernand, el inconfundible Daniless y la joven promesa Amaia Yaniz a los platos.

MENDIAN

El 7 de junio, la programación especial del 20 aniversario subirá a lo alto de Kobetamendi para celebrar Mendian, una de las grandes novedades de esta edición. En un enclave que ya es sinónimo de música y disfrute, esta nueva propuesta diurna, familiar y de acceso libre se celebrará de 12.00 a 21.30 horas y plantea una jornada donde la naturaleza se convierte en auditorio.

El evento comenzará con Kobetamendi Irteera, una invitación a reconectar con el entorno desde el paseo y la escucha, y se desplegará en tres escenarios: Zaborra, Komedia y Orkestra. Para facilitar el acceso y reducir el impacto en el entorno, la organización recomienda subir a Kobetamendi en transporte público.

Zaborra será un espacio donde la creatividad y la sostenibilidad se dan la mano, con música interpretada por virtuosos de instrumentos fabricados con basura, juguetes, cachivaches y materiales reutilizados. Allí estará la Orquesta de Reciclados de Cateura, formación paraguaya surgida hace más de una década que ha convertido la creación musical con instrumentos reciclados en un vehículo contra la vulnerabilidad y la exclusión social.

Junto a ella, completarán el escenario propuestas internacionales como Fungistanbul, desde Turquía; Trashbeatz, desde Bélgica; y The Wackids, desde Francia, ampliando este imaginario sonoro construido a partir de objetos inesperados.

Komedia pondrá el foco en la risa como catalizador y lenguaje universal entre distintas personas y generaciones, con propuestas irreverentes, irónicas y descacharrantes de la mano de Grison, Rakel Molina y Valeria Ros.

Por su parte, Orkestra sacará la música clásica de los auditorios para llevarla a la montaña. La orquesta sinfónica conformada por Suakai Philharmonic presentará un viaje sinfónico interactivo desde el Barroco hasta hoy, una experiencia para toda la familia que permitirá descubrir la música sinfónica caminando sobre la hierba y entre los diferentes instrumentos. "Mendian reivindica así otra forma de vivir la cultura: más abierta, compartida y en sintonía con el entorno", han concluido los organizadores.