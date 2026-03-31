Bilbao BBK Live programa por su 20 aniversario un concierto de José González el 8 de julio en el Museo Guggenheim

La concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo del Bilbao, Kontxi Claver, la directora de Obra Social de BBK, Nora Sarasola, y la CEO de Last Tour, Yurdana Burgoa, presenta la programación por el 20 aniversario del festival. - EUROPA PRESS

BILBAO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El artista sueco-argentino José González ofrecerá el próximo 8 de julo, como antesala al inicio del Bilbao BBK Live, un concierto "muy especial" en el Museo Guggenheim, dentro de la programación de 'Bereziak' del festival que este año cumple su 20 aniversario, con nombres ya confirmados como Robbie Williams, David Byrne, FKA twigs, Lily Allen, Dani Fernández, IDLES o Interpol.

La concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Kontxi Claver, la directora de Obra Social de Fundación Bancaria BBK, Nora Sarasola, y la CEO de Last Tour, Yurdana Burgoa, han participado este martes en la presentación de la programación especial para el 20 aniversario de Bilbao BBK Live, que incluye cine, deporte, música clásica, montaña y diversidad cultural.

Según ha destacado Yurdana Burgoa, más de 1,8 millones de personas han pasado por el festival desde 2006, en un crecimiento "sostenido" que ha ampliado su "escala, su alcance y su proyección". De un evento que en su origen reunía a un público mayoritariamente local, con un 65% de asistentes de Euskadi, el festival se ha transformado en un punto de encuentro internacional, donde hoy el público se distribuye entre un 40% local, un 44% nacional y un 16% internacional.

Este crecimiento se refleja también en su dimensión, de forma que de 3 escenarios y 40 artistas en sus inicios ha pasado a 7 escenarios y más de 100 artistas, duplicando su recinto y "multiplicando su impacto hasta consolidarse como una de las citas musicales de referencia en Europa", ha remarcado.

Burgoa ha recordado que como parte de la programación vinculada al 20 aniversario, el pasado mes de febrero se celebró en la Sala BBK el Ciclo de cine: 2030 BAI!, una propuesta desarrollada junto a Fundación Bancaria BBK, la Dirección de Innovación Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián (Zinemaldia).

Con esta iniciativa, en la que se proyectaron 'Maspalomas', 'La voz de Hind Rajab', 'Yo, Capitán' y 'Belén', Bilbao BBK Live "reforzó su dimensión cultural en la ciudad, ampliando su compromiso más allá del escenario musical", ha afirmado.

En cuanto a los próximos eventos programados, ha adelantado que el próximo 10 de abril, el Euskalduna de Bilbao acogerá una de las citas "más singulares" del 20 aniversario, Orkresta, el concierto sinfónico a cargo de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa que reinterpretará algunos de los temas que han marcado la historia de Kobetamendi.

La CEO de Last Tour ha explicado que, con esta iniciativa, se traslada al formato orquestal parte de la memoria sonora del festival. En el repertorio resonarán "nuevas lecturas" de artistas que forman parte del imaginario colectivo de Bilbao BBK Live, como The Cure, Depeche Mode, Arcade Fire, Pulp, Radiohead, The Strokes, Florence + The Machine, Muse, R.E.M., Guns N' Roses, Coldplay o Rosalía, entre otros. Las entradas tienen un precio de entre 18 y 30 euros y ya están disponibles en la web del festival.

Además, Bilbao BBK Live volverá a recorrer Bizkaia antes de su edición en Kobetamendi. En 2026, Herrian, fruto de la colaboración entre Fundación Bancaria BBK, Fundación Industrias Creativas y Bilbao BBK Live, celebrará una nueva edición el 30 de mayo en Durango, llevando la música en directo a sus calles con una jornada de acceso libre en la que actuarán una decena de bandas.

Una semana después, el 6 de junio, Hirian llenará de cultura y diversidad las calles del barrio bilbaíno de San Ignacio, con una programación también gratuita, tres escenarios y alrededor de 20 artistas.

El 7 de junio, la programación especial del 20 aniversario subirá a lo alto de Kobetamendi para celebrar Mendian, una de las grandes novedades de esta edición. Será un evento diurno y de acceso libre que propone una jornada donde la naturaleza se convierte en auditorio.

El evento comenzará con Kobetamendi Irteera, una invitación a reconectar con el entorno desde el paseo y la escucha, y culminará con un concierto sinfónico al aire libre, con un carácter participativo, ya que el público podrá conocer en tiempo real, a través de una aplicación interactiva, el recorrido de una travesía musical que irá del Barroco al siglo XX.

También actuará la Orquesta de Reciclados de Cateura, una formación surgida hace más de una década en Paraguay, que ha hecho de la creación musical con instrumentos reciclados "un vehículo contra la vulnerabilidad y la exclusión social, llevándolos a actuar y mostrar su mensaje en países de todo el mundo", ha destacado Burgoa.

En junio, la ciudad volverá a convertirse en escenario con Bilbo Jokoan, la Competición Oficial FIBA 3x3 que se celebrará los días 12, 13 y 14 en el centro de Bilbao, impulsado junto a la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.

BEREZIAK

Como antesala del Bilbao BBK Live, el miércoles 8 de julio, el artista sueco-argentino, referente del folk contemporáneo, José González ofrecerá un concierto muy especial en el Museo Guggenheim Bilbao, coorganizado junto al propio Museo, dentro de la programación de Bereziak. Las entradas ya están a la venta en bilbaobbklive.com, con aforo limitado.

Para concluir este primer adelanto de la programación especial del 20 aniversario, Burgoa ha anunciado el evento Calle Latina, que se celebrará el 24 y 25 de octubre de 2026 en el Casco Viejo de Bilbao y convertirá sus calles en un punto de encuentro entre Latinoamérica y Europa, "con música, sabores y cultura popular" de la mano de artistas de la diáspora y también de quienes ya forman parte del tejido social local. La propuesta se completará con una oferta gastronómica diversa y actividades abiertas con acceso será libre.

Por último, Burgoa ha asegurado que el festival "está en boca de artistas y de managers, está en el circuito, estamos en el mapa", y recordado que, en el marco de su 20 aniversario, el festival ha sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) por el Gobierno de España, una distinción reservada a iniciativas de "especial relevancia cultural y proyección internacional, que reconoce su trayectoria y su impacto en la cultura y el turismo".

"REFERENTE INTERNACIONAL"

Por su parte, Kontxi Claver ha destacado que se se celebran 20 años de "uno de los hitos culturales más importantes de nuestra ciudad" y ha reconocido que cuando comenzó a celebrarse el Bilbao BBK Live en 2026, "no nos imaginábamos en momento que aquel nuevo festival tan rompedor, tan diferente, que nacía con ambición y con raíces también muy nuestras, iba a convertirse en uno de los referentes internacionales de la música en Europa".

Tras asegurar que Last Tour ha demostrado a lo largo de estos 20 años que "desde nuestra tierra se pueden crear iniciativas capaces de compartir y de liderar en la escena internacional", Claver ha dicho que el Bilbao BBK Live "ha sido mucho más que un festival, ha sido y es un importante motor económico, cultural y social".

En ese sentido, ha recordado que en la última edición el festival reunió a más de 115.000 personas procedentes de más de 50 países, con un impacto económico que superó los 23,6 millones de euros y una participación de más de 100 artistas.

Por su parte, Nora Sarasola ha destacado que el Ayuntamiento de Bilbao, Last Tour y BBK hemos han hecho un equipo que, en estos 20 años, ha ido trabajando para que este Bilbao Bureka Live sea "uno de los mejores festivales de Europa".

"Juntos hemos hecho que el festival no tenga barreras de ningún tipo, ni culturales, ni personales, ni lingüísticas", ha remarcado, para señalar que "cada vez son más los grupos euskaldunes" y anunciar que en la edición de este año habrá "un día especial para la música en euskera".