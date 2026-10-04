Bilbao cifra en 200 los percances causados por la tromba de agua de la tarde-noche del sábado con inundaciones y balsas

Archivo - Lluvia intensa en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bilbao ha cifrado en 200 los incidentes causados por la tromba de agua de la tarde-noche de este pasado sábado con inundaciones y balsas, sobre todo en el Casco Viejo. Este domindo se movilizan servicios extras para recogida de muebles y enseres dañados que los comerciantes han sacado a la calles, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

En total, se registraron y atendieron por parte de Bomberos y Policía Municipal, con dos camiones del servicio de aguas en apoyo que han permanecido toda la noche de retén, cerca de 200 incidencias, fundamentalmente, entre las 19.00 y las 21.00 horas por la cantidad de agua cayó sin cesar y que provocó numerosas balsas de agua e inundaciones en calles, comercios, portales y garajes.

Las causas por la que se ha generado esta situación se está analizando, aunque fuentes municipales han explicado que "la más evidente es la intensidad de la lluvia", que no solo afectó a Bilbao.

Este domingo, se han comprobado que las arquetas "estaban bien, que la red entró en carga", lo que supone que entraba mucha mas agua de la que podía absorber la red, y por esa razón, se tomó la decisión excepcional de verter agua directamente a la ría.

Por otro lado, anoche, sobre las 23.00 horas, el agua ya había vuelto a su cauce, y el Servicio de Limpieza apoyó en las tareas a Bomberos y particulares, recogiendo residuos y recolocando los contenedores que había arrastrado la tromba de agua por el Casco Viejo.

Hoy se movilizarán servicios extras para recogida de muebles y enseres dañados que los comerciantes han sacado a la calles.