Bilbao cortará el tráfico al paso del Kross Popular este domingo en San Francisco, Bilbao La Vieja, y Zabala

BILBAO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao cortará el tráfico al paso del XXXI Kross Popular este domingo en los barrios de San Francisco, Bilbao La Vieja, y Zabala, así como en las calles por las que discurra la carrera, entre las 10.45 y 12.00 horas.

Según ha informado el consistorio, el tráfico estará regulado por personal de la organización, y se facilitarán desvíos alternativos y el acceso-salida de los aparcamientos y garajes afectados en función del avance de la prueba deportiva.

El recorrido, de una vuelta, se realizará por: Plaza Corazón de María, San Francisco, Plaza Tres Pilares, Bilbao La Vieja, Urazurrutia, Muelle Urazurrutia, Muelle Martzana, Naja, Bailen, San Francisco, Puente Cantalojas, Cortes, Olano, Plaza Saralegi, Vitoria Gasteiz, Gimnasio, Concepción, Zabala, Travesía Zabala, Andres Eliseo de Mañaricua, Travesía Concepción, Concepción, Mina San Luis, cruce Don Claudio Gallastegui, Mina San Luis (por bidegorri), Askatasuna, Muelle Urazurrutia, Urazurrutia, Bilbao La Vieja, San Francisco, y meta en la Plaza Corazón de María.