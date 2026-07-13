Bilbao culmina las obras de instalación de la nueva cubierta sobre el escenario de la plaza Betolaza, en Uretamendi

Nueva cubierta sobre el escenario de la plaza Betolaza en Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao acaba de culminar las obras de instalación de una cubierta sobre el escenario de la Plaza Betolaza, en el barrio de Uretamendi, tras una inversión de 102.062 euros.

Según ha informado el Consistorio bilbaíno se trata de una actuación orientada a mejorar la funcionalidad, la comodidad y las posibilidades de uso de este espacio público recientemente renovado.

El proyecto ha contemplado la instalación de una pérgola metálica sobre el escenario existente de la plaza, diseñada para ofrecer protección frente a las inclemencias meteorológicas y favorecer el desarrollo de actividades vecinales, culturales y de ocio al aire libre durante todo el año.

Los trabajos han incluido, además, la colocación de paneles laterales decorativos con vinilos integrados en el diseño ya existente de la plaza, reforzando así la integración estética del conjunto.

La nueva cubierta está compuesta por una estructura metálica de acero laminado y paneles translúcidos de policarbonato de color azul oscuro, con protección frente a rayos ultravioleta, lo que permitirá dotar al espacio de mayor luminosidad y protección. La superficie total de la cubierta es de aproximadamente 63 metros cuadrados.

Asimismo, el proyecto ha previsto pequeñas adecuaciones en el entorno del escenario, entre ellas el desplazamiento de una barandilla para garantizar la correcta implantación de la nueva estructura.