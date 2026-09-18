Bilbao culmina la renovación y mejora de la jardinería y paisaje del Paseo del Canal tras 617.000 euros de inversión

Una de las zonas renovadas - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha culminado esta semana la renovación, reposición y mejora de la jardinería y del paisaje del Paseo del Canal tras una inversión total de 617.000 euros en dos ejercicios. El proyecto, que se ha desarrollado en dos fases, responde a la necesidad de renovar y mejorar el estado de las zonas verdes de uno de los principales recorridos peatonales de Bilbao, que conecta los barrios de San Ignacio y Deusto, ha informado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola, ha señalado que "con el paso del tiempo algunas áreas del paseo habían perdido calidad paisajística debido al deterioro de la vegetación, a la aparición de zonas sin cobertura vegetal y a la degradación de elementos como la malla antihierbas o los sistemas de riego, lo que ha generado problemas de mantenimiento y una pérdida de calidad estética".

El objetivo de la intervención en su conjunto ha sido solventar esas cuestiones y mejorar la calidad paisajística y funcional del paseo mediante la renovación de los parterres existentes, sustituyendo especies que han mostrado peor adaptación (gramíneas) por otras más resistentes y adecuadas al entorno (especies arbustivas de hoja perenne de diferentes texturas y colores).

La actuación busca también incrementar la diversidad vegetal, reducir los costes de mantenimiento y mejorar la calidad paisajística del paseo, incorporando nuevas plantaciones, reposiciones de marras y la renovación de elementos como el riego o la malla antihierbas en aquellas zonas que así lo requerían.

Una primera fase, finalizada entre septiembre y diciembre del año pasado, ha supuesto una inversión de 202.050 euros y ha permitido la sustitución y mejora de 1.500 metros cuadrados de especies vegetales, mediante la reposición de plantaciones que presentaban pérdida de vigor vegetativo y la adecuación de los espacios ajardinados. Una actuación desarrollada entre el puente de Gehry y la parcela del futuro parque de Bomberas y Bomberos de Sarriko ha contemplado la reposición o renovación de 7.604 arbustos.

Por otro lado, el Ayuntamiento acaba de culminar la actuación que permite completar la renovación de la jardinería en el resto del paseo, el tramo comprendido entre la parcela del futuro parque de bomberas y bomberos en Sarriko y la sede de IDOM, abarcando una superficie total de 3.496 metros cuadrados. Ahí se han plantado más de 16.000 arbustos y 283 árboles de porte arbustivo. A esta actuación se ha destinado una inversión de 413.574 euros.

La intervención responde también a criterios de renovación y adaptación de las plantaciones. Muchas de las especies vegetales instaladas inicialmente en el Paseo del Canal están llegando al final de su ciclo de vida, uno de los motivos por los que se ha procedido a su sustitución.

Las nuevas plantaciones incorporan especies con mayor esperanza de vida y mejor adaptación a las condiciones del terreno y del entorno urbano, lo que permitirá garantizar una mayor durabilidad de la jardinería y optimizar su mantenimiento a largo plazo.