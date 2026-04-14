Bilbao destina 1,16 millones a la renovación y cubrición de los juegos infantiles de la plaza de La Grúa en Santutxu

Archivo - Bilbao destinará más de 1,3 millones a renovar y cubrir los juegos infantiles de la plaza de la Grúa en Santutxu - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao inicia esta semana la renovación y cubrición del área de juegos infantiles de la Plaza de la Grúa, en el barrio de Santutxu, una actuación que cuenta con una partida presupuestaria de 1.166.479 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses.

Estos trabajos se enmarcan, además, en el Plan Auzokide para la mejora de los barrios de Bilbao y ha sido, por tanto, priorizada por los vecinos del entorno, en este caso del Distrito 4, según ha remarcado el consistorio.

En concreto, se proyecta levantar una cubierta de estructura metálica a base de policarbonato compacto que cubrirá los elementos de juego. Además, se prevé un cambio de pavimento y la modernización completa del alumbrado en todo el ámbito, incluida la acera que queda frente a la plaza.

Se renovará también todo el mobiliario -bancos, papeleras, barandillas, luminarias y focos- y se reubicará la fuente que actualmente se encuentra en medio de la acera.

El objetivo de la actuación no solo busca renovar y cubrir la zona infantil, sino que, con ella, se tratará de ofrecer "una oferta de juegos adaptada a diferentes edades".

En ese sentido, el Ayuntamiento ha explicado que se distinguirán, por ejemplo, elementos de juego para niñas y niños de entre uno y cuatro años y otra zona para una franja de edad de entre cinco y doce años. Asimismo, se incluirá una zona multideportiva con una cancha multideporte y con elementos de juego deportivos para las y los más pequeños.

Además, con el objetivo de aprovechar mejor los espacios y las zonas soleadas de la plaza, se modificarán en parte algunos de los parterres, a los que se dará mayor amplitud. En todo caso, se mantendrá la totalidad del arbolado existente, se plantarán nuevos ejemplares, además de otras especies arbustivas y tapizantes de diferentes alturas.

Según ha apuntado el Consistorio, el proyecto incluye también la instalación de una zona de esparcimiento para perros vallada en una de las esquinas.