Bilbao destina 40.200 euros a mejorar la estética del parque infantil de Monte Caramelo 14 con un mural

BILBAO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha destinado 40.200 euros a mejorar la estética del parque infantil de Monte Caramelo, 14, con la ejecución de un mural con motivos infantiles sobre paneles de chapa de acero, diseñados para cumplir funciones tanto estéticas como de protección y conservación futura.

En un comunicado, el Ayuntamiento bilbaíno ha explicado que estos trabajos, iniciados esta semana, se han priorizado por los vecinos de Distrito 8 en el marco del Plan Auzokide.

En concreto, se ejecutará un mural en el muro que rodea al área de juegos y se hará sobre paneles conformados a partir de chapa de acero prelacada en color blanco.

Estos paneles están diseñados para cumplir tanto funciones estéticas como de protección y conservación futura de la pintura, según ha indicado el consistorio.

Asimismo, también se eliminará el tramo del vallado que protege el parque de las escaleras para ser sustituido por uno nuevo. Se estima que todos estos trabajos culminen en el plazo de cinco semanas.