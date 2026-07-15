Bilbao destinará 1,1 millones a la renovación de la calle Fernández del Campo con nuevas zonas verdes

Infografía del proyecto de renovación de la calle Fernández del Campo en Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado este miércoles, en Junta de Gobierno, el proyecto de remodelación de la calle Fernández del Campo, entre las calles General Concha y Hurtado de Amezaga. La actuación, enmarcada en el Auzokide Plana, supondrá una inversión de 1.106.815,60 euros y permitirá incrementar la dotación de arbolado y, por tanto, mejorar la calidad urbana de este entorno del distrito de Abando.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, el proyecto tiene como principal objetivo crear nuevos espacios verdes mediante la implantación de parterres distribuidos a lo largo de la calle, configurando una imagen "más amable y atractiva" para peatones y residentes.

La actuación, ha añadido, persigue "reforzar el carácter peatonal de la vía, mejorar la seguridad y contribuir a la adaptación de la ciudad a los retos ambientales mediante la incorporación de más naturaleza al espacio público".

La intervención contempla la creación de 225 metros cuadrados de nuevas zonas ajardinadas y la plantación de 14 árboles, además de especies arbustivas y tapizantes que aportarán color y diversidad vegetal a todo el recorrido.

La remodelación incluirá asimismo la renovación integral de pavimentos, la mejora de los itinerarios peatonales, la incorporación de un nuevo paso de peatones para favorecer la permeabilidad de la calle y la ampliación de espacios de estancia y circulación peatonal en distintos puntos del ámbito.

MEJORA DE LOS SERVICIOS URBANOS

Las obras permitirán asimismo actualizar y modernizar las infraestructuras urbanas existentes, incluyendo la adaptación de las redes de saneamiento y drenaje, la instalación de sistemas de riego para las nuevas zonas verdes y la reordenación de determinados servicios afectados por la actuación.

También se renovará completamente el alumbrado público, sustituyendo las luminarias actuales por tecnología LED de alta eficiencia energética y reforzando la iluminación de los nuevos espacios ajardinados, mejorando tanto la seguridad como la sostenibilidad de la instalación.

Las obras, que cuentan con un plazo estimado de ejecución de diez meses una vez adjudicados e iniciados los trabajos, contemplan además la reubicación de una batería de contenedores en la cercana calle Costa, donde se ampliará la acera para facilitar su integración en el entorno y mejorar la accesibilidad peatonal.