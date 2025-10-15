Bilbao destinará más de un millón de euros a la reurbanización de la calle Rafaela Ybarra de Deusto

BILBAO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao destinará 1.208.030 euros a la mejora y reurbanización de la calle Rafaela Ybarra, en el barrio de Deusto, entre la Plaza San Pedro y la Ribera de Botica Vieja, lo que supone un total de 315 metros de longitud.

La Junta de Gobierno municipal ha aprobado este miércoles tanto el proyecto que permitirá abordar esta actuación, que una vez adjudicada e iniciados los trabajos tendrá un plazo de ejecución de once meses, como la partida presupuestaria reservada a ese efecto.

Según ha informado el ayuntamiento, el objeto de estos trabajos será ampliar las aceras, además de habilitar nuevo mobiliario urbano que dé coherencia estética a todo el ámbito y le conecte con otros espacios próximos y también renovados recientemente, como la Plaza de San Pedro o Avenida Madariaga.

Actualmente la superficie de la calle (un total de 3.437,26 metros cuadrados) se distribuyen entre 1.615,99 metros cuadrados de zona peatonal y 1.741,21 de zona rodada. A la finalización de las obras propuestas, se estima que la zona peatonal alcance los 1.967,42 metros cuadrados y la zona rodada baje hasta los 1.430,26. Además, se incorporarán casi 40 metros cuadrados de zona verde a una vía que carecía de ella.

TRAMOS DE OBRA

La obra se estructurará en tres fases, uno por tramo o por manzana de la calle. El primer tramo se corresponde con el que mayor tránsito peatonal y actividad tiene, esto es, el que se prolonga entre Lehendakari Aguirre y Avenida Madariaga.

Para este tramo se proyecta una significativa ampliación de la acera de los números impares -hasta superar los seis metros de ancho-, ya que se eliminará la banda de aparcamiento existente y se reducirá el ancho de la calzada.

En esta acera se incorporarán nuevas zonas de vegetación urbana, en la línea de diseño y tratamiento paisajístico ejecutado en Avenida Madariaga, con el fin de generar continuidad visual e identidad de barrio.

El aparcamiento se mantendrá la acera de los pares, en la que existe estacionamiento para personas con movilidad reducida, una estación de Bilbao Bizi y zonas de carga y descarga.

El segundo tramo es el que se encuentra entre Avenida Madariaga y Blas de Otero. Aquí se renovarán los alcorques de los árboles, que se adaptarán a los nuevos acabados y se conservarán las dos bandas de aparcamiento lateral.

En la acera de los pares se ampliarán las aceras hasta los 4,40 metros y se reducirá el ancho de la calzada a 3,5 metros, sin comprometer la funcionalidad del tráfico rodado.

Por último, el tercer y último tramo de la vía se prolonga entre Blas de Otero y la Ribera de Botica Vieja. En este ámbito, la actuación se limita a la acera de los impares, ya que la otra acera -objeto de una intervención previa- ya ha sido renovada.

En este sentido, la obra a realizar garantizará la continuidad funcional y estética del conjunto urbano y abarcará la renovación de las redes (de abastecimiento y eléctrica), así como la reposición del pavimento y renovación de los alcorques existentes.