Bilbao, entre las diez ciudades españolas más contaminantes, según Ekologistak Martxan

BILBAO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bilbao se encuentra entre las 10 ciudades españolas con la media anual de NO2 (dióxido de nitrógeno) más alta en 2025, tal como asegura Ekologistak Martxan, que cita los datos de la estación de medición de calidad del aire de María Díaz de Haro. Además, ha advertido de que en Euskadi 116 muertes fueron atribuibles al NO2 en 2023.

En un comunicado, Ekologistak Martxan destaca la "mejora sustancial" de la contaminación del entorno de Bilbao, ya que en 2023 la media fue de 29 g/m3 y en 2025 ha descendido a 25 g/m3.

En su opinión, esta mejora en la calidad del aire medida por la estación de María Díaz de Haro "se corresponde con la intervención urbanística de pacificación de la zona", al transformarse una artería de tráfico en un corredor verde, "con una sustancial reducción del tráfico en el entorno inmediato a la estación de medición así como la inclusión dentro de la zona de bajas emisiones".

No obstante, la organización ecologista advierte de que, "aún así, la contaminación se sitúa por encima del nuevo límite legal de 20 g/m3". Ekologistak Martxan cree que las medidas de pacificación y peatonalización son "efectivas para reducir la contaminación atmosférica" y conllevan otros beneficios, como una reducción de la contaminación acústica y "una mejora sustancial del espacio público que se recupera para el uso de vecinas y vecinos".

Advierte de que, sin embargo, "no son suficientes para conseguir los nuevos límites legales, ya que la "contaminación de fondo" es "muy elevada". "Es decir, hay tanta contaminación derivada del tráfico urbano que no se puede compensar con medidas aisladas como la realizada o zonas reducidas de bajas emisiones que ni siquiera se ajustan al objetivo de la normativa, al obviar por ejemplo las zonas de especial sensibilidad", ha señalado

Para Ekologistak Martxan, las elevadas diferencias entre las estaciones de medición de ciudades con poblaciones similares como Málaga, Sevilla o Zaragoza entre las más grandes y Granada, Palma, Valladolid o Bilbao, entre las intermedias, "obedece a la deficiente ubicación de muchas estaciones supuestamente orientadas al tráfico, que no se están emplazadas en los puntos críticos de contaminación, según establece la nueva normativa".

A su juicio, esto conlleva que las mediciones con niveles de NO2 más bajos o en entornos en que se han suprimido y ni siquiera se dispone de sensores orientados a controlar este contaminante muy vinculado a la contaminación derivada del tráfico, "no resulten totalmente representativas de la calidad del aire real que respira buena parte de sus habitantes".

Son situaciones "acreditadas en las campañas de medición de NO2" desarrolladas en los últimos años por el colectivo ecologista, y que, y que en el caso de Bilbao, "claramente aparece, superando en ocasiones el obsoleto límite legal vigente en las arterías de mayor tráfico de La villa".

Por ello, ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que "obligue a revisar la ubicación de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de las ciudades españolas", para adaptarlas a "los nuevos criterios legales de localización".

Dado que todas las ciudades analizadas "incumplirían el nuevo límite legal", Ecologistak Martxan pide "políticas de mejora de la calidad del aire que reduzcan la presencia de automóviles en nuestras áreas urbanas 1".

Han destacado como "especialmente relevante" el esfuerzo realizado por la autoridad ambiental de la Comunidad Autónoma Vasca, en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao, para "maquillar los datos oficiales" en la estación de María Díaz de Haro, que, "en base a la legislación vigente, es representativa de la calidad del aire en la Zona del Bajo Nervión".

El movimiento ecologista ha recordado que, si en una de las fases más recientes para el 'maquillaje' se modificó el entorno transformando 'una artería urbana de tráfico' en un 'corredor verde', en una nueva fase se la ha incluido en la 'zonita de bajas emisiones'", lo que, salvo que el modelo se extienda a todos los municipios, "no resuelve el problema de la mala calidad del aire, que afecta a más del 50% de la población vasca, y solamente lo enmascara.

Tras recordar que ha vencido hace tres años el plazo para que los 150 municipios de más de 50.000 habitantes --siguen pendientes Barakaldo, Getxo e Irún-- establecieran zonas de bajas emisiones 2 y aprobaran protocolos de actuación "frente a episodios de mala calidad del aire", la mayoría de las ciudades "no han cumplido siquiera formalmente estas obligaciones legales, además de resultar inoperantes las hasta ahora aprobadas".

Por ello, ha exigido la implantación en los municipios de "zonas de bajas emisiones eficaces y protocolos 3 frente a episodios de mala calidad del aire". Por otro lado, "y a la vista de la necesidad de acciones contundentes que permitan rebajar los niveles de contaminación del aire", ha calificado de "muy negativa" la prórroga de la Comisión Europea en relación a la prohibición de la venta de vehículos de combustión prevista para 2035.

Para Ekologistak Martxan, esta medida manda "un mensaje completamente equivocado, tanto en materia de reducción de emisiones tóxicas para la salud como de gases de efecto invernadero". "El dióxido de nitrógeno es un gas amarillento tóxico que al inhalarse afecta a los tramos más profundos de los pulmones, (...) siendo responsable de 4.100 muertes prematuras en 2023 en España, según el último informe sobre la calidad del aire publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente", alerta.

También ha señalado que en el sistema vasco de seguimiento de la calidad del aire, "se echan en falta estaciones de medición en los municipios de más de 20.000 habitantes y menos de 50.000 que podrían estar también obligados, a implantar zonas de bajas emisiones, en caso de superar los límites legales establecidos".

"Son municipios tan importantes como Portugalete, Galdakao, Leioa, Zarautz, Eibar y Rentería, alguno de los cuales está atravesado por infraestructuras viarias de alta capacidad", ha dicho. Ekologistak Martxan ha destacado que únicamente en Vitoria-Gasteiz se ha aprobado el protocolo o Plan de Acción por episodios de alta contaminación.