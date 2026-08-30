Bilbao entrega a Di Matteo Fireworks el premio del concurso de fuegos artificiales de Aste Nagusia

Itziar Urtasun junto al jurado del concurso - EUROPA PRESS

BILBAO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha celebrado este domingo la entrega de premios del XXXIV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Villa de Bilbao en un acto en el que se ha reconocido la actuación de la compañía italiana Di Matteo Fireworks, que ofreció su espectáculo el día 26 de agosto.

Según ha expresado la concejala de Igualdad y Fiestas del Ayuntamiento, Itziar Urtasun, harán llegar el galardón a la compañía, ya que ningún representante de la misma ha acudido al acto que cada último domingo de Aste Nagusia se celebra en la Sociedad Bilbaina.

Según ha recordado Urtasun, esta compañía fue la que en la pasada edición tuvo un parón de varios minutos en su espectáculo debido a un problema técnico. "A pesar de aquel contratiempo, la empresa dejó patente su profesionalidad y compromiso, y se marchó con el deseo de volver a Bilbao para mostrar todo su potencial", ha afirmado.

La concejala ha afirmado que el jurado ha valorado aspectos como "el colorido, la luminosidad, el ritmo, la originalidad, la ocupación del espacio aéreo, la calidad técnica, los efectos sonoros, la adaptación al entorno y la respuesta del público", con lo que el espectáculo de Di Matteo Fireworks "ha conquistado tanto al jurado como al público".

"Destacó por la calidad y la perfección de sus piezas", así como "por el equilibrio entre fuegos altos, medios y bajos", y una luminosidad "especialmente cuidada", lo que le ha valido el primer lugar.

Tras recordar que los fuegos artificiales son "una de las citas más emblemáticas" de cada noche de fiestas, ha asegurado que "noche tras noche, miles de personas se han reunido a orillas de la ría y de distintos puntos de nuestra villa para poder disfrutar de los espectáculos", uno de "los más atractivos" del programa. Según las cifras provisionales aportadas por el consistorio, los fuegos artificiales congregaron a más de un millón de personas en total.

Por otro lado, el concurso todavía tiene pendiente el resultado del Premio del Público. La ciudadanía ha podido participar en la elección de su espectáculo favorito a través de la app oficial 'Bilbao Aste Nagusia 2026'. El ganador se dará a conocer en septiembre.