Bilbao finaliza las obras del nuevo ascensor público municipal en Lezeaga, con 628.743 euros de inversión

Nuevo ascensos de Lezeaga, en Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha finalizado las obras del nuevo ascensor público municipal en Lezeaga, en la parte baja del barrio de Masustegi, tras seis meses de trabajos y una inversión de 628.743 euros.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, acompañado por el concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola, además de por otros miembros de la corporación municipal, ha visitado esta mañana el barrio de Masustegui-Monte Caramelo (Distrito 8), para ver en funcionamiento el último ascensor público municipal abierto a la ciudadanía, hace apenas unos días en la zona de Lezeaga.

Este nuevo elevador salva la barrera existente entre la pasarela peatonal que cruza la A8 entre Masustegi y Basurto y la calle Auntzetxeta y, además, propicia un itinerario accesible entre este entorno y el centro de Basurto, ya que continúa el recorrido peatonal desde la carretera Basurtu-Kastrexana gracias a otros dos ascensores anteriormente ejecutados.

Con lo cual, según ha destacado el Ayuntamiento, "sirve no solo para mejorar la movilidad interior en el barrio, sino también su conexión con el resto del distrito". Se trata, por tanto, de "una actuación de interés general, que no solo beneficia a los vecinos de los portales más próximos al lugar de actuación, sino al conjunto de residentes de Masustegui", ha añadido.

CASI 10 METROS DE DESNIVEL

El nuevo ascensor salva en total un desnivel de 9,24 metros y dispone de dos paradas. La superior se sitúa frente al portal número 22 de la calle Auntzetxeta y la inferior conecta con la pasarela sobre la autopista. La conexión del desembarco superior con el resto de la urbanización se realiza sobre una nueva pasarela metálica de 8 metros de longitud.

Estructuralmente, el elevador, se ha materializado mediante núcleo vertical con estructura metálica, recubierto de vidrio laminado. Tiene capacidad para 13 personas y videovigilancia las 24 horas del día.

Se ha reforzado, además, el alumbrado de la zona, iluminando los embarques del nuevo ascensor; y se han ejecutado nuevas canalizaciones de fibra óptica municipal y una nueva salida de aguas pluviales.

Por último, se han reacondicionado las zonas verdes afectadas, se han colocado papeleras y se ha repuesto la pavimentación en todo el ámbito de actuación, con baldosa tipo "Bilbao", y baldosa táctil de tipo direccional en el acceso del ascensor.

MOVILIDAD VERTICAL

Con este elevador, Bilbao cuenta con 80 elementos mecánicos en funcionamiento en la ciudad, entre ascensores y rampas o escaleras. Además, actualmente hay en ejecución siete: el elevador inclinado cuyas obras están próximas a finalizar, también en el barrio de Masustegui, con 4.492.331 euros de inversión; el que se ubica entre la Plaza de la Cantera y la calle Concepción en San Francisco (3.089.962 euros); otro en el barrio de San Joaquín, en Bolueta (1,2 millones); uno más entre Bolueta y Txurdinaga (1,3 millones); y otros tres en el barrio de Zurbaranbarri (2,5 millones).

Además, según ha recordado el Consistorio bilbaíno, otro más se encuentra en licitación, en el barrio de Irala, por un importe de 1.038.789 euros.

En total, ha destacado el Ayuntamiento, "en torno a 14 millones de euros de inversión en materia de accesibilidad universal contando todos los proyectos que están en marcha".