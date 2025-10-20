Bilbao finaliza las obras de reacondicionamiento en la plaza Zizeruena de Otxarkoaga tras cuatro meses y 353.200 euros

BILBAO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha finalizado las obras de reacondicionamiento en la plaza Zizeruena del barrio de Otxarkoaga, actuación recogida en el Plan Auzokide, y que culmina tras una inversión de 353.200 euros y cuatro meses de trabajos.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, el proyecto ha consistido en "actualizar la estética general de la plaza y reconfigurar el espacio para mejorar y potenciar su uso por parte de la ciudadanía". Se han incluido nuevas áreas con vegetación, ha renovado el mobiliario urbano y mejorado la accesibilidad y la iluminación.

Se han generado dos zonas estanciales que se ubican en dos grandes parterres de 27 y 12,5 metros cuadrados, y en ellas se incluirán un total de 21 bancos curvos, más cuatro bancos de tres plazas y seis sillas independientes, triplicando la dotación actual, han señalado desde el Ayuntamiento.

Se han conservado los árboles preexistentes y se han plantado ocho nuevos ejemplares, que aportan más espacio de sombra, y también se han incluido 40 metros cuadrados de parterres arbustivos.