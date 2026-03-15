Bilbao implanta desde este lunes la OTA en la zona sur de Zorrotzaurre con alrededor de 150 plazas reguladas

Plano de la OTA en Ribera de Deusto - Zorrotzaurre - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao implantará a partir de este lunes una primera zona de aparcamiento regulado de OTA en la zona sur de la isla de Zorrotzaurre, donde las personas residentes podrán estacionar sin límite de tiempo.

La medida forma parte de una primera fase que se irá ampliando conforme avancen las obras de urbanización de la isla hasta completar en los próximos años el ámbito de Ribera de Deusto-Zorrotzaurre, ha informado el consistorio en un comunicado.

En esta fase inicial se regularán en torno a 150 plazas de aparcamiento. En los próximos años se prevé incorporar alrededor de otras 400 plazas adicionales, hasta alcanzar un total aproximado de 550 en el futuro.

El horario de funcionamiento de la OTA en esta zona será el correspondiente al área residencial, de lunes a viernes de 9.00 a 13.30 horas y de 15.00 a 19.00 horas. Los sábados no habrá servicio de OTA y durante el mes de agosto únicamente funcionará en horario de mañana.

Las personas que residen en este ámbito, que contará con sectores verde y azul, podrán solicitar la tarjeta de residente que les permitirá estacionar sin limitación de tiempo. En el sector Azul podrán aparcar sin tique durante la primera y la última hora, aunque deberán abonar la tasa de visitante entre las 10.00 y las 13.30 horas y entre las 15.00 y las 18.00 horas.

Las solicitudes del distintivo podrán realizarse a través de la página web municipal www.bilbao.eus/udala o en la Oficina de Atención a la Ciudadanía, así como por el teléfono 94 470 10 47.

La tarifa anual del nuevo ámbito OTA de Ribera de Deusto-Zorrotzaurre será de 50 euros al año o, en su caso, la parte proporcional prorrateada por trimestres naturales.

Entre los requisitos para obtener el distintivo OTA es necesario que la persona solicitante esté empadronada en Bilbao en el mismo domicilio para el que se solicita la tarjeta, que la dirección del vehículo coincida con la del empadronamiento -salvo en casos de vehículos de 'renting', 'leasing' o cedidos por empresa- y que el vehículo sea un turismo o asimilado que no esté adscrito a una parcela de residentes en un aparcamiento municipal.

Se concederá un máximo de dos distintivos de residente por domicilio, y a este efecto se contabilizan tanto las parcelas de aparcamiento de residente municipal como las de garajes privados en su ámbito de residencia, ha detallado.