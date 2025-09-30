Bilbao inicia la instalación de tres nuevos ascensores en Zurbaranbarri, con una inversión de 2,5 millones

BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao inicia esta semana las obras de instalación de tres nuevos ascensores públicos municipales ubicados en el barrio de Zurbaranbarri, que cuentan con un presupuesto de 2.543.462,19 euros y un plazo de ejecución estimado de catorce meses.

Según ha informado el consistorio en una nota, estos tres nuevos elevadores, que contarán todos con dos paradas, completarán una actuación previa de construcción de otros dos, cuyas obras concluyeron el pasado mes de abril.

De esta forma, el Ayuntamiento considera que estos tres nuevos elementos mecánicos diseñados para Zurbaranbarri "contribuirán a aliviar las pronunciadas rampas en un barrio con una accesibilidad complicada debido, tanto a su orografía, como a la forma en la que se ejecutó la urbanización en su día".

La zona en la que se van a instalar los tres ascensores está conformada por una serie de calles paralelas que presentan fuerte desnivel; de manera que, entre la zona más alta y la más baja del ámbito de actuación existe una diferencia de cota de aproximadamente 15 metros.

El primero de los tres nuevos ascensores se situará a un lateral del bloque número 23 de la calle Zurbaranbarri y salvará un desnivel de 5,27 metros. Conectará con la plataforma de los bloques números 24 y 25 y se situará en las escalinatas existentes, que tendrán que ser derruidas y reconstruidas otras más ajustadas al nuevo espacio.

El segundo ascensor estará muy próximo al primero, detrás del citado bloque 23. En este caso, el desnivel que salvará será de 4,61 metros y, con él, se proporcionará acceso directo a los portales 26 y 27. Será necesaria la construcción de una pasarela de 6,5 metros de longitud para conectar el ascensor con la urbanización en la parte superior.

Por último, el tercero de los elevadores estará situado en las escaleras que actualmente conectan los bloques 30E y 28 y que dan acceso asimismo a los portales 30D y 29. Salvará un desnivel de 3,98 metros.

ELEMENTOS MECÁNICOS EN FUNCIONAMIENTO

Bilbao cuenta en la actualidad con 78 elementos mecánicos en funcionamiento en la ciudad, entre ascensores y rampas o escaleras; cifra que aumentará en breve, ya que están en ejecución otros ocho.

Además de estos tres de Zurbaranbarri, están en proceso de construcción un elevador inclinado proyectado para el barrio de Masustegui, con una inversión de 4.492.331,68 euros y otro más ubicado entre la Plaza de la Cantera y la calle Concepción en San Francisco, con un coste de 3.089.962,83 euros.

Completan el listado de proyectos en marcha un ascensor entre las calles Fika e Iturribide (Santutxu) que tiene un presupuesto de 972.477,23 euros; otro en el barrio de San Joaquín, en Bolueta, que cuenta con una inversión de 1.242.906,72 euros y un último en Lezeaga, en la parte baja del barrio de Masustegui, 628.743,65 euros. A estos se sumará en breve el inicio de obras de un nuevo ascensor entre Bolueta y Txurdinaga, con un coste de 1.359.889,77 euros.