Bilbao inicia la tercera fase de las obras de reurbanización de la calle Tiboli, con 3,2 millones de presupuesto

Calle Tiboli, en Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao iniciará el próximo martes 12 de mayo, la tercera fase de las obras de urbanización de la calle Tiboli, entre la calle Castaños y Anselma de Salces, con un presupuesto de 3,2 millonbes de euros.

Según ha recordado el consistorio bilbaíno, el proyecto de mejora de varios tramos de la vía, entre Campo Volantín y la Plaza Moraza, arrancó en abril de 2025 y se está ejecutando en cuatro fases consecutivas.

En esta tercera fase, los trabajos, que se prolongarán durante tres meses, se centrarán en el tramo comprendido entre la calle Castaños y Anselma de Salces, donde, en línea con lo ya realizado hasta ahora en fases anteriores, se actuará sobre aceras, calzada y redes subterráneas. Asimismo, se incorporará nuevo mobiliario urbano y se reforzará la iluminación, contribuyendo a una mayor calidad del entorno urbano.

Cada una de las cuatro fases de obra conlleva una serie de afecciones a la ciudadanía, fundamentalmente referidas a cambios circulatorios y a modificaciones en paradas y trayectos del transporte público, que están siendo puntualmente comunicados a la ciudadanía.

Durante esta tercera, que arranca la próxima semana y se prolongará aproximadamente hasta mediados de agosto, se registrarán cambios en el tráfico en el distrito de Uribarri que afectarán también a varias líneas de Bilbobus y a la movilidad peatonal.

A lo largo de este periodo, la calle Tiboli permanecerá cortada -acera, aparcamiento y calzada- entre Castaños y Anselma de Salces. El tráfico se desviará, en sentido Campo Volantín, por Plaza Erkoreka, Campo Volantín y Tiboli. Y, en sentido contrario, por La Salve, Artatzamina y Tiboli.

Si bien en esta fase de la obra quedará ya liberado el anterior tramo afectado, entre Huertas de la Villa y Castaños, éste se dejará solo en un sentido de circulación (dirección Castaños), y se recupera ya el doble sentido de circulación en el primer tramo, entre Campo Volantín y Huertas de la Villa.

Se habilitará la parada de Bilbobus anulada en la fase anterior, en Tiboli 12, y se anulará la parada provisional de Huertas de la Villa 17, que se trasladará a su ubicación original de la calle Castaños, a la altura de la plaza del Funicular. Del mismo modo, la parada de taxi recuperará su ubicación original en Huertas de la Villa, 12.

RENOVACIÓN DEL SANEAMIENTO

A la obra de Tiboli se destina un presupuesto total de 3.214.970,49 euros (IVA incluido) y se estima que todas sus fases estén concluidas en un plazo de veinte meses.

Este proyecto tiene por objetivo ampliar, en la medida de lo posible, y renovar las aceras existentes, mejorar las condiciones de la accesibilidad a la zona alta de la calle, modernizar las luminarias y renovar los servicios pertinentes.

Servicios como el alumbrado y fundamentalmente la red de saneamiento se renovarán en su totalidad. En concreto, a la renovación y mejora de la red de saneamiento se dedicará casi la mitad del presupuesto, hasta 1,5 millones de euros.

Además, este proyecto busca dar continuidad a la Plaza Moraza hacia la calle Matiko, de cara a mejorar la conexión peatonal en esta zona que es punto de encuentro para vecinas y vecinos del barrio.

Se dotará a la zona de nuevo mobiliario urbano (papeleras, bancos y jardineras con arbustos y vegetación), se renovarán firmes y pavimentos (baldosa hidráulica tipo 'Bilbao' y baldosa podotáctil acanalada) y se renovarán la totalidad de las barandillas dentro del ámbito de la obra, en concreto las que se encuentran en los accesos de los equipamientos docentes (Escuela Viuda de Epalza e Instituto Esclavas SC Fátima), en los muros de delimitan las plazoletas de la Plaza Moraza y en la bocacalle que da acceso a los portales Tiboli 9 y 11.