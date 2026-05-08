Bilbao inicia la tercera fase de las obras de reurbanización de la calle Tiboli, con 3,2 millones de presupuesto

El proyecto de mejora de varios tramos de la vía, entre Campo Volantín y Plaza Moraza, arrancó en abril de 2025 y ejecuta en cuatro fases

Calle Tiboli, en Bilbao
Calle Tiboli, en Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO
Europa Press País Vasco
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 10:36
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BILBAO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao iniciará el próximo martes 12 de mayo, la tercera fase de las obras de urbanización de la calle Tiboli, entre la calle Castaños y Anselma de Salces, con un presupuesto de 3,2 millonbes de euros.

Según ha recordado el consistorio bilbaíno, el proyecto de mejora de varios tramos de la vía, entre Campo Volantín y la Plaza Moraza, arrancó en abril de 2025 y se está ejecutando en cuatro fases consecutivas.

En esta tercera fase, los trabajos, que se prolongarán durante tres meses, se centrarán en el tramo comprendido entre la calle Castaños y Anselma de Salces, donde, en línea con lo ya realizado hasta ahora en fases anteriores, se actuará sobre aceras, calzada y redes subterráneas. Asimismo, se incorporará nuevo mobiliario urbano y se reforzará la iluminación, contribuyendo a una mayor calidad del entorno urbano.

Cada una de las cuatro fases de obra conlleva una serie de afecciones a la ciudadanía, fundamentalmente referidas a cambios circulatorios y a modificaciones en paradas y trayectos del transporte público, que están siendo puntualmente comunicados a la ciudadanía.

Durante esta tercera, que arranca la próxima semana y se prolongará aproximadamente hasta mediados de agosto, se registrarán cambios en el tráfico en el distrito de Uribarri que afectarán también a varias líneas de Bilbobus y a la movilidad peatonal.

A lo largo de este periodo, la calle Tiboli permanecerá cortada -acera, aparcamiento y calzada- entre Castaños y Anselma de Salces. El tráfico se desviará, en sentido Campo Volantín, por Plaza Erkoreka, Campo Volantín y Tiboli. Y, en sentido contrario, por La Salve, Artatzamina y Tiboli.

Si bien en esta fase de la obra quedará ya liberado el anterior tramo afectado, entre Huertas de la Villa y Castaños, éste se dejará solo en un sentido de circulación (dirección Castaños), y se recupera ya el doble sentido de circulación en el primer tramo, entre Campo Volantín y Huertas de la Villa.

Se habilitará la parada de Bilbobus anulada en la fase anterior, en Tiboli 12, y se anulará la parada provisional de Huertas de la Villa 17, que se trasladará a su ubicación original de la calle Castaños, a la altura de la plaza del Funicular. Del mismo modo, la parada de taxi recuperará su ubicación original en Huertas de la Villa, 12.

RENOVACIÓN DEL SANEAMIENTO

A la obra de Tiboli se destina un presupuesto total de 3.214.970,49 euros (IVA incluido) y se estima que todas sus fases estén concluidas en un plazo de veinte meses.

Este proyecto tiene por objetivo ampliar, en la medida de lo posible, y renovar las aceras existentes, mejorar las condiciones de la accesibilidad a la zona alta de la calle, modernizar las luminarias y renovar los servicios pertinentes.

Servicios como el alumbrado y fundamentalmente la red de saneamiento se renovarán en su totalidad. En concreto, a la renovación y mejora de la red de saneamiento se dedicará casi la mitad del presupuesto, hasta 1,5 millones de euros.

Además, este proyecto busca dar continuidad a la Plaza Moraza hacia la calle Matiko, de cara a mejorar la conexión peatonal en esta zona que es punto de encuentro para vecinas y vecinos del barrio.

Se dotará a la zona de nuevo mobiliario urbano (papeleras, bancos y jardineras con arbustos y vegetación), se renovarán firmes y pavimentos (baldosa hidráulica tipo 'Bilbao' y baldosa podotáctil acanalada) y se renovarán la totalidad de las barandillas dentro del ámbito de la obra, en concreto las que se encuentran en los accesos de los equipamientos docentes (Escuela Viuda de Epalza e Instituto Esclavas SC Fátima), en los muros de delimitan las plazoletas de la Plaza Moraza y en la bocacalle que da acceso a los portales Tiboli 9 y 11.

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