Bilbao lanza su campaña del 8M bajo el lema 'Sin igualdad no hay libertad'

Uno de los carteles de la campaña - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha dado a conocer su campaña con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que bajo el lema 'Sin igualdad no hay libertad' muestra su " compromiso con la libertad real y efectiva en todas las mujeres de la Villa".

En un comunicado, el consistorio bilbaíno ha explicado que la campaña consiste en tres imágenes centrales, cada una vinculada a una afirmación "que denuncia un límite concreto a la libertad de las mujeres": 'No hay libertad si seguimos atadas a desigualdades, 'No hay libertad si los caminos están bloqueados' y 'No hay libertad si los derechos no cruzan fronteras'.

Así, el Ayuntamiento quiere mostrar que "todas las mujeres puedan decidir libremente sobre sus vidas, sin barreras, sin miedo y con plenos derechos, con igualdad de oportunidades y eliminando los condicionantes que limitan sus decisiones".

La concejala de Igualdad, Itziar Urtasun, ha expresado respecto a esta efeméride que "permite mirar el camino recorrido en materia de igualdad entre hombres y mujeres, pero sobre todo construir el futuro que deseamos: una sociedad justa e igualitaria, con vidas dignas y libres".

En este sentido, Urtasun ha invitado a la ciudadanía a "parar, reflexionar y también a actuar", ya que el 8 de marzo "nos interpela a todas y todos, y a las instituciones nos corresponde revisar que nuestras políticas responden a las necesidades reales de la sociedad".

Según ha indicado el consistorio, se impulsarán políticas públicas con enfoque interseccional desde la premisa de que "no existe una única forma de ser mujer". Para dar respuesta a la pluralidad de las mujeres bilbaínas, se trabaja de forma coordinada con otros servicios municipales y entidades sociales de la Villa, llegando a ámbitos como la educación, la salud, el deporte o el ocio en los ocho Distritos de la ciudad, para que "Bilbao una ciudad más igualitaria" a través del "cambio de valores".

La campaña estará visible en diferentes soportes físicos como mobiliario urbano, en pantallas digitales de las sedes municipales, en la web municipal así como en las cuentas del Ayuntamiento en las redes sociales: Bilbao berdintasuna y Bilbao Udala (en Facebook, X e Instagram).

Por otra parte, el próximo 6 de marzo, el alcalde, Juan Mari Aburto, y la concejala Urtasun participarán, junto a otros miembros de la Corporación Municipal, en un acto que tendrá lugar en el espacio Yimbi a las 11.00 horas, que consistirá en la lectura de la Declaración por el Día Internacional de las Mujeres.