Bilbao Musika ofrece cuatro jornadas de música de sus agrupaciones en el Arenal, Santiago y la Encarnación

Romería en el Arenal - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bilbao Musika Eskola celebrará del 15 al 18 de junio una nueva edición de Bilbao Musika Kalean, que ofrecerá diversos conciertos abiertos a la ciudadanía de la mano de sus agrupaciones en el Arenal, la catedral de Santiago y la iglesia de la Encarnación.

Según ha informado la escuela en un comunicado, se subirán al escenario las bandas de la Escuela, la Bilbao Musika Big Band, grupos de música de cámara, alumnado de piano, combos de música moderna, el taller de improvisación, la Orquesta de Bilbao Musika, así como agrupaciones de txistu, trikitixa, acordeón y coro.

El objetivo de esta propuesta es acercar la música a todos los públicos, sacar la actividad de las aulas al espacio público y contribuir a dinamizar la vida cultural de la ciudad.

La programación musical comenzará el lunes 15 de junio con un pasacalles a cargo del Grupo de Trikitixas, que recorrerá de 11.30 a 13.00 horas el trayecto entre el Mercado de la Ribera, la Plaza Unamuno y el Kiosco del Arenal. Por la tarde la Catedral de Santiago acogerá a las 16.30 horas una actuación de piano y grupos de cámara, mientras que a las 17.30 horas el Kiosco del Arenal será escenario de las agrupaciones musicales y la Bilbao Musika Big Band.

El martes 16 de junio, el programa continuará a las 18.00 horas en el Kiosco del Arenal con una romería protagonizada por un combo folk y un grupo de txistus. El miércoles 17 de junio se celebrará un nuevo pasacalles del Grupo de Trikitixas, de 18.30 a 20.00 horas, con recorrido entre el Mercado de la Ribera y la Plaza del Ayuntamiento.

Además, el miércoles la Catedral de Santiago volverá a acoger a las 16.30 horas una actuación de piano y grupos de cámara. Más tarde, a las 18.00 horas, el Kiosco del Arenal reunirá a los combos de música moderna y al taller de improvisación, mientras que a las 19.00 horas la Iglesia de la Encarnación será el escenario del concierto de la Orquesta de Bilbao Musika.

La programación concluirá el jueves 18 de junio. A las 16.00 horas, la Catedral de Santiago recibirá nuevamente a los grupos de piano y música de cámara, y a las 19.00 horas la Iglesia de la Encarnación albergará una actuación conjunta de acordeones y coro.